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Onet (Польша): НАТО в Белоруссии, или демонстративный шаг Лукашенко

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На совместные учения с белорусской армией в Минск прибыло подразделение британской морской пехоты. Автор называет это четким сигналом, адресованным Москве, которая усилила давление на Минск. А еще это демонстративный жест Лукашенко. Белорусы будут использовать полигон, который был задействован в 2017 году на учениях с россиянами.

В Белоруссию на совместные учения с белорусской армией, которые продлятся две недели, прибыло подразделение британской морской пехоты. Британцы проведут тренировки на полигоне "Лосвидо" с 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой. Что это означает?

Факт прибытия на белорусскую территорию, пусть даже на учения, военных из страны-члена НАТО можно назвать беспрецедентным. Это четкий сигнал, адресованный Москве. В последнее время Россия усилила давление на Александра Лукашенко, стараясь склонить его к далеко идущим уступкам, которые фактически привели бы к ликвидации белорусского суверенитета.

Начинающиеся маневры - это политическая демонстрация, о чем свидетельствует то, как британцы добирались в Белоруссию. Они не воспользовались международным аэропортом в Витебске, куда несколько раз прилетали, например, польские правительственные делегации, направлявшиеся в Смоленск и Катынь, а высадились средь бела дня в Минске. Британский военный самолет приблизился, насколько это было возможно, к пассажирскому терминалу, чтобы журналисты могли сделать фото- и видеорепортажи.

Наш портал поинтересовался у белорусского аналитика Дениса Мельянцева, почему военные решили прибыть в воздушный порт, который находится в нескольких сотнях километров от места проведения учений. Тот объяснил, что речь идет о соблюдении закона, согласно которому иностранцам не требуется иметь визу, только если они пересекают границу в аэропорту Минска.

С одной стороны, все действительно так, но с другой - операция очевидным образом подтверждает тезис, что это демонстративный жест в адрес Москвы. Визы британским морпехам могло без проблем оформить белорусское посольство в Лондоне, но посадка в Минске, в отличие от посадки в Витебске, позволила придать всему событию соответствующий резонанс.

Не менее демонстративной выглядит тема учений. Как сообщает министерство обороны Белоруссии, отрабатываться на них будет "подготовка к участию в миротворческой деятельности ООН". В заявлении британского оборонного ведомства ни о миротворцах, ни об ООН не говорится, однако, ни слова. В этом контексте следует напомнить, что в сценариях большинства маневров, которые устраивает Россия, обычно тоже идет речь о "миротворческих операциях". Несколько лет назад россияне и китайцы проводили совместные учения, направленные на совершенствование таких акций, хотя участие в них бомбардировщиков и десанта заставляло задуматься о том, соответствует ли реальная цель заявленной.

Другая любопытная деталь - это использование полигона, на котором всего три года назад проводились российско-белорусские учения "Запад - 2017". В их ходе отрабатывались действия при столкновении с условным противником, который (конечно, совершенно случайно) ассоциировался у всех с НАТО.


Витольд Юраш (Witold Jurasz)

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Страны
Белоруссия
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Китай
Польша
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Продукция
Витебск РЭБ
Компании
ООН
Проекты
NATO
Военные учения
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