Войти
Российская газета

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

158
0
0
Источник изображения: rg.ru

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.

Модернизированные "шестидесятые", наступавшие вместе боевиками незаконных формирований, должны были послужить своеобразным тараном, который сокрушит оборону правительственных войск.

Однако вместо противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат РПГ они столкнулись с ударами авиации и были выведены из строя. Даже если бомба не попадала точно в цель, ударная волна и осколки выводили из строя все расположенное с внешней стороны брони оборудование.

Так и произошло с танком, запечатленным на фотографии. Видно, что сильно пострадали элементы комплекса активной защиты.

AKKOR Pulat спроектирован с использованием украинского задела по системе "Заслон-Л". В свою очередь, эта разработка основана еще на советских технологиях.

Сотрудничество Турции с Украиной в этой области началось несколько лет назад. Были проведены успешные полигонные испытания по перехвату ПТУР, в том числе современных моделей.

Планировалось, что комплекты такой защиты получат 40 М60ТМ. К осени 2019 года они были готовы к применению, но, как оказалось, боевые действия далеки от того, что происходит на полигонах.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Украина
Похожие новости
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
14.04.2016
Газовый карлик Европы
11.04.2016
Сирия как испытательный полигон для России
05.04.2016
Не дайте Путину разрушить НАТО
11.03.2016
Аэрокосмическая сделка Турции и Украины как прелюдия стратегического союза
24.02.2016
Русский разведчик видит с неба всю Сирию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника