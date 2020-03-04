Шойгу: работы по созданию спутника "Пион-НКС" завершаются

Аппаратура "Пион-К" (на переднем плане) и "Лира" (на заднем плане) на макете модуля "Спектр". Фото К. Лантратова из архива журнала "Новости космонавтики".

Министр обороны РФ заявил, что сроки его запуска во многом зависят от предприятий - разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Работы по созданию спутника "Пион-НКС", который является составной частью системы радиоэлектронной разведки "Лиана", завершаются, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Министерство обороны продолжает работу над созданием и поддержанием орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В декабре прошлого года мы утвердили график завершения работ по космическому аппарату "Пион-НКС". Сроки его запуска во многом зависят от предприятий - разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники", - сообщил Шойгу во вторник на селекторном заседании.

На совещании, сказал он, будут заслушаны "доклады о том, что делают радиотехнический институт имени Берга и конструкторское бюро "Арсенал" для реализации намеченных планов".