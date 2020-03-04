Войти
ТАСС

На Московской конференции по безопасности ожидаются более тысячи представителей 115 стран

158
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Участники форума обсудят наиболее острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке, отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более тысячи представителей 115 стран обсудят наиболее острые региональные проблемы на IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в апреле. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, прежде всего это главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и различные эксперты.

"В текущем году участники форума обсудят наиболее острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке", - сказал Шойгу.

По оценке министра, это ежегодное мероприятие дает возможность обменяться мнениями по актуальным аспектам противодействия современным вызовам и угрозам.

"Подчеркну, что Московская конференция состоится в преддверии 75-летия Великой Победы", - сказал Шойгу.

"Рассчитываем, что конференция в очередной раз позволит детально рассмотреть проблемные вопросы современности и выработать подходы к их решению", - добавил министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
14.02.2020
НАТО пообещало соблюдать меры контроля над вооружениями при ответе РФ
22.10.2019
Шойгу: события в Сирии после начала военной операции Турции приняли нежелательный оборот
22.10.2019
150 кВт против дронов: США вооружаются лазерами
24.07.2015
Спецстрою приказано раскрыться
27.03.2015
Программа Су-35: перспективы развития
11.02.2014
Чужаки дождались грозного «Искандера»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника