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ТАСС

Шойгу: армию России нельзя представить без женщин

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Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения Макияж под ка
Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В Вооруженных силах РФ насчитывается более 41 тыс. женщин-военнослужащих, из них 4 тыс. - офицеры

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 41 тыс. военнослужащих-женщин насчитывается в Вооруженных силах России, в минувшем году они получили 24 боевые награды, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Сегодня армию России уже не представить без прекрасной половины человечества. В Вооруженных силах проходят службу свыше сорока одной тысячи военнослужащих-женщин. Из них около 4 тыс. - офицеры, в том числе, 44 полковника", - сказал Шойгу.

Он отметил, что постоянно растет конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы: "В прошлом году он составил 27 человек на место. Этот показатель значительно выше, чем у юношей". Министр сообщил, что "на данный момент в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток".

Шойгу подчеркнул, что "стремление связать свою жизнь с армией во многом складывается в наших довузовских образовательных организациях". "В Московском пансионе воспитанниц и его филиале в Санкт-Петербурге учится свыше тысячи девушек, в Кызылском президентском кадетском училище - 80", - сказал министр. "Отдельно отмечу, - продолжил он, - что сейчас более 30 тыс. женщин проходит службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеет воинские звания прапорщиков и мичманов. Почти 1460 являются федеральными государственными гражданскими служащими, порядка 272 тыс. работают в воинских частях и организациях Вооруженных сил".

По словам главы военного ведомства, "за успехи в службе только в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, из которых 24 - боевые". "Ведомственными наградами отмечены почти восемь тысяч женщин", - сообщил Шойгу.

Особую благодарность он выразил матерям и женам военнослужащих. "На них, - отметил министр, - на их плечах всегда лежит воспитание детей и поддержание семейного уюта".

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