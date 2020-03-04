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Российская газета

Видео: Огнеметную систему "Солнцепек" применили под Волгоградом

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В Волгоградской области на полигоне Прудбой прошли двусторонние тактические учения с боевым применением тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Удару объемно-детонирующих термобарических боеприпасов, создающих в радиусе 400 метров огненное пекло, подверглась колонна условного противника.

Всего в учениях были задействованы около одной тысячи военнослужащих, свыше 300 единиц техники, в том числе БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", зенитно-ракетные комплексы "ТОР" и самоходные артиллерийские гаубицы "Мста-С".

С началом учений подразделениям РХБ защиты совершили марш в 30 километров в назначенные районы стрельб. Во время маневров огнеметчикам пришлось не только преодолевать препятствия, но и отражать нападение диверсионных групп противника.

Разведку целей и контроль их поражения обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов.

"В ходе активной фазы учения расчеты ТОС "Солнцепек" выполнили боевые стрельбы из огнеметов, уничтожив при этом колонну техники основных сил условного противника, обеспечили постановку маскирующих аэрозольных завес", - сообщает пресс-служба ЮВО.

Напомним, что система "Солнцепек" принята на вооружение российской армии в 2001 году. Она установлена на базе шасси танка Т-72, что позволяет защитить экипаж и боекомплект от огневого воздействия противника. Взрыв 220-мм реактивного термобарического снаряда происходит у поверхности цели, в результате чего взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Температура в эпицентре взрыва достигает 800 градусов Огонь выжигает все пространство, бронетехнику и строения на площади в четыре гектара.


Николай Грищенко

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Россия
Продукция
БМП-3
Град РСЗО
Мста-С
Солнцепёк
Т-72
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