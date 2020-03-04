Переброску "Коалиции-СВ" и "Деривации-ПВО" в Алабино сняли на видео

Боевые машины "Коалиция-СВ" и "Деривация-ПВО" отправились в подмосковное Алабино. Новая техника будет участвовать в военном параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министерство обороны РФ показало видео погрузки техники на железнодорожные платформы.

На видео можно увидеть, с каким профессиональным мастерством военные устанавливают боевые машины на платформе, рассчитывая место буквально до сантиметра.

"РГ" уже писала о том, что вся техника отправилась в Алабино железнодорожным транспортом. Прибытие машин зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" и артиллерийской установки 2С35 межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" ожидается на этой неделе. Всего более десяти перспективных образцов вооружения ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны отправили для участия в параде.

"Коалиция-СВ" - новейшая самоходная артиллерийская установка 2С35 межвидового артиллерийского комплекса калибра 152 миллиметра. Она имеет возможность дистанционного управления стрельбой, точность обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации.

"Деривация-ПВО" - боевая машина зенитного артиллерийского комплекса 2С38. Машина оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Экипаж размещается в гусеничном шасси. "Деривация-ПВО" имеет скорострельность - около 120 выстрелов в минуту.

Светлана Цыганкова