Войти
Российская газета

Дозаправку Ту-160 при сильном боковом ветре показали на видео

145
0
0

Экипажи дальней авиации отработали продолжительные полеты с дозаправкой в воздухе.

Кадры выполнения одного из самых сложных авиационных элементов опубликовало Министерство обороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, продолжительность заданий для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и топливозаправщиков Ил-78 составляла более восьми часов.

Дозаправка отрабатывалась в дневное и ночное время на высотах более пяти тысяч метров. Скорость воздушных судов составляла около 600 километров в час, а расстояние между бортами не превышало 30 метров.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях при сильном боковом ветре. На видео можно заметить, как пилотам Ту-160 приходится "подруливать" для соединения приемного устройства бомбардировщика с топливным шлангом.

В Минобороны отметили, что дозаправка в воздухе является одним из основных элементов подготовки летчиков дальней авиации. В прошедших полетах было задействовано 10 самолетов.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.10.2018
В России стартовали летно-тактические учения ВКС
06.05.2015
Над Москвой пролетят 143 экипажа боевых вертолетов и самолетов
22.09.2014
Россия и Китай разрабатывают новые стратегические бомбардировщики
13.08.2014
«Летающее крыло» стратегического баланса
05.09.2013
ВВС: на новой технике к новым возможностям
02.08.2010
Бомбардировщики Ту-95 обновили рекорд продолжительности полета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника