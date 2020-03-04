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Военное обозрение

L-39 сирийских ВВС сбит турками над провинцией Идлиб

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Источник изображения: topwar.ru

Сирийские Военно-воздушные силы потеряли над Идлибом еще один боевой самолет. Как сообщил телеканал Orient в своем Twitter-аккаунте, истребитель F-16 ВВС Турции сбил над провинцией Идлиб самолет сирийских ВВС.

Потерю самолета подтверждает сирийское новостное агентство SANA, заявляя, что самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе. Других подробностей инцидента не приводится.

Турецкое Минобороны также подтверждает уничтожение сирийского боевого самолета. Согласно записи в официальном Twitter-аккаунте военного ведомства Турции, ВВС страны уничтожили самолет L-39 сирийской армии. При этом не говорится, что самолет был уничтожен именно F-16.

По предварительной информации, пилот сбитого самолета успел катапультироваться, начаты его поиски в месте предполагаемого приземления. Сбитый самолёт рухнул в районе города Маарет ан-Нуман (юго-восток провинции Идлиб). Однако официального сообщения о судьбе летчика пока нет.

В сирийском Министерстве обороны назвали произошедшее "атакой террористических сил турецкого режима на сирийский военный самолёт во время проведения операции против террористов".

Отметим, что это уже третий самолет сирийских ВВС, сбитые за последние дни в небе над сирийской провинцией Идлиб. Накануне ВВС Сирии потеряли два фронтовых бомбардировщика Су-24, сбитых турецкими истребителями F-16.

Ранее сирийское военное ведомство распространило заявление о закрытии воздушного пространства над северо-западными районами Сирии, в том числе провинцией Идлиб.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
F-16
L-39
Су-24
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