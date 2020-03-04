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Известия.ru

Шойгу сообщил о предстоящем получении ВМФ РФ пяти подводных лодок

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Кулешов

Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов». Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил во вторник, 3 марта, на селекторном совещании во время обсуждения вопросов выполнения гособоронзаказа.

«Помимо этого, в состав ВМФ должны войти фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий», «Ретивый» и «Алдар Цыденжапов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», базовый тральщик «Яков Баляев» и три судна обеспечения», — цитирует министра телеканал «Звезда».

По словам Шойгу, также должен завершиться ремонт пяти кораблей.

28 февраля Шойгу заявил, что очередная дивизия с системой противовоздушной обороны (ПВО) сформирована в российской Арктике.

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Казань АПЛ
Князь Владимир
С-75
Компании
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11711
2020-й год
20380 Корвет-1
22350
636.3
Арктика
Гособоронзаказ
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