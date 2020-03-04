Определен срок второго запуска новой тяжелой ракеты «Ангара»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.

Об этом сообщил генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (подразделение «Центра имени Хруничева») Сергей Кузнецов.

«Что касается целей нового запуска «Ангары» и полезной нагрузки, то они уже определены соответствующим решением, подписанным министром обороны», - приводит «Интерфакс» его слова.

Генеральный конструктор рассказал, что пуск будет проводиться с целью подтверждения характеристик новой ракеты-носителя и их соответствия требованиям технического задания. «Полезной же нагрузкой будет имитатор космического аппарата, который будет выводиться на орбиту», - добавил он.

Запланированный на текущий год испытательный пуск «Ангары» должен стать вторым в истории ракеты-носителя. Предыдущий полет состоялся в декабре 2014 года, после чего новый старт ежегодно переносили.