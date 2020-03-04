Войти
Интерфакс-АВН

В СБ РФ разработают проект концепции общественной безопасности на период до 2030г

159
0
0
Владимир Путин совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
Владимир Путин совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Научный совет при Совете безопасности РФ начал работу над проектом новой редакции концепции общественной безопасности в России до 2030 года.

"На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете Безопасности РФ отмечено, что проект нового документа будет определять государственную политику по обеспечению общественной безопасности до 2030 года на основе результатов практической деятельности и научных исследований в данной сфере", - сообщила пресс-службы СБ РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
07.04.2009
Правительство увеличило на 3 млрд рублей бюджетные ассигнования на субсидии ОПК
16.10.2008
Гособоронзаказ будет рассмотрен Военно-промышленной комиссией 26 ноября, после чего внесен в правительство
25.04.2008
Компания "РАТЕП" начинает поставки турельной установки "Гибка"
23.10.2007
Подготовка к орбитальному удару
26.04.2007
В ближайшие пять лет в мире будет произведено более 180 тыс. боевых ракет на сумму 51,6 млрд долларов - прогноз "Форкаст интернэшнл"
29.08.2006
Месяц электронной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника