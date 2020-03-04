В СБ РФ разработают проект концепции общественной безопасности на период до 2030г

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Научный совет при Совете безопасности РФ начал работу над проектом новой редакции концепции общественной безопасности в России до 2030 года.

"На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете Безопасности РФ отмечено, что проект нового документа будет определять государственную политику по обеспечению общественной безопасности до 2030 года на основе результатов практической деятельности и научных исследований в данной сфере", - сообщила пресс-службы СБ РФ.