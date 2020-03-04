Hokkaido Shimbun (Япония): трагедия в морях вокруг атолла Бикини

В 1954 году США произвели взрыв водородной бомбы. Тогда это привело к гибели многих рыбаков, которые на момент взрыва находились в море. Но сейчас некоторые страны продолжают наращивать ядерную мощь. Кажется, мир начинает забывать о бесчеловечности ядерного оружия, считает издание и вспоминает слова японского рыбака.

66 лет назад, 1 марта 1954 года, многочисленные японские рыболовецкие шхуны вели промысел тунца в акватории к востоку от Маршалловых островов. Среди них была и шхуна "Коэй-мару-13".

Как рассказывает находившийся на ней в то время рыбак Хисатомо Таниваки, "неожиданно на уровне горизонта возникла яркая вспышка. В команде никто даже и не подозревал, что мог подвергнуться радиационному заражению. Ведь мы и для мытья использовали забортную воду, и в пищу употребляли только что выловленную рыбу".

На протяжении марта-мая 1954 года США взорвали в акватории Маршалловых островов 6 водородных бомб. Наиболее известным случаем радиационного поражения от них стала трагедия с рыболовецкой шхуной "Фукурю-мару". Но ведь в то время в окрестных морях вели промысел более тысячи рыболовецких судов.

На постоянно действующей экспозиции (Токио, Эдо-ку), где выставлена в том числе и шхуна "Фукурю-мару", в настоящее время развернута выставка фотографий "Трагедию в морях вокруг атолла Бикини забывать нельзя". На выставке демонстрируются также свидетельства более 30 японских рыбаков с других находившихся в этом ареале судов. Среди них есть и такие: "Когда нас при сходе на берег проверяли на наличие остаточной радиации, то особенно "светились" у нас ноги, руки и головные уборы". "У многих на этих частях тела - руках, ногах и голове - появлялись признаки рака кожи".

Однако японское и американское правительства быстро "свернули" проводившиеся исследования и отделались совершенно недостаточными компенсациями пострадавшим.

Человечество своими глазами увидело всю бесчеловечную жестокость атомного оружия на примере бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

И несмотря на это, в период холодной войны ядерные державы всемерно укрепляли свой атомный потенциал в процессе гонки вооружений. И сейчас Америка и Россия, обладающие более половиной ядерных боеголовок в мире, демонстрируют активность в усилении своей ядерной мощи.

"Каждый человек на Земле должен остро ощущать опасность проживания в таком мире, в котором в один миг человек может стать жертвой ядерного апокалипсиса", - это слова бывшего рыбака со шхуны "Фукурю-мару" Матасити Оиси. Забывать их нельзя.