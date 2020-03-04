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Российская газета

Удар российского гиперзвукового "Циркона" сравнили с молнией

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Источник изображения: Андрей Станавов/РИА Новости

Зарубежные СМИ оценили появившуюся информацию о первых морских испытаниях новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Naval News напоминает, что в январе 2020 года с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море был произведен испытательный пуск ракеты. При этом она пролетела более 500 километров до цели, расположенной на Северном Урале.

В публикации отмечается, что "Адмирал Горшков" изначально выбрали для морских испытаний "Циркона". Этот корабль также вооружен ракетами "Калибр" и "Оникс", а его универсальные вертикальные пусковые установки могут использоваться для запуска гиперзвуковых ракет. Но любая ракета должна пройти определенный цикл испытаний. Поэтому "Циркон" начали испытывать ранее.

"Успешный тестовый запуск "Циркона" был проведен с прибрежной платформы в декабре 2018 года. Даже американцы признали этот факт и скорость 8 чисел Маха, которую не может развить никакая другая ракета в мире", - отмечает издание.

Именно успешный тестовый запуск позволил перейти к морским испытаниям. "За "Адмиралом Горшковым", вероятно, последуют подводные лодки. Американцы утверждают, что это может произойти в 2020 году", - пишет Naval News.

При этом отмечается, что пока нет доступных изображений секретной российской ракеты. А между тем ее внешний вид дал бы возможность судить о некоторых боевых характеристиках этого оружия.

"У дорогой гиперзвуковой ракеты должна быть отличная боевая эффективность. Никакой противоракетный щит не сможет ее перехватить, и ее удар будет как молния. Другими словами, страна с такими военными технологиями может обладать значительным военно-политическим преимуществом", - резюмирует автор материала.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
Калибр КР
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