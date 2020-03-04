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ТАСС

Шойгу: ОСК передаст ВМФ в 2020 году пять атомных и дизельных подлодок

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Стратегическая атомная подводная лодка "Князь Владимир" проекта 955А (класс "Борей-А")
Стратегическая атомная подводная лодка "Князь Владимир" проекта 955А (класс "Борей-А").
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Министр обороны уточнил, что будут переданы головные атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельная субмарина "Волхов"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна передать ВМФ России в 2020 году четыре атомных и одну дизель-электрическую подводные лодки. Об этом во вторник сообщил на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В текущем году корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельную субмарину "Волхов", - сказал Шойгу.

По его словам, помимо этого в состав ВМФ должны войти шесть боевых кораблей - фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий", "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", базовый тральщик "Яков Баляев" и три судна обеспечения.

Кроме того, завершится заводской ремонт пяти кораблей.

"В ходе совещания обсудим, как предприятия корпорации выполняют свои обязательства перед министерством обороны. Поговорим о том, как ведется строительство сухого дока на 35-м судоремонтном заводе и восстанавливается техническая готовность крейсера "Адмирал Кузнецов", - сказал Шойгу.

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