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Военное обозрение

УДК «Триполи» передан ВМС США с задержкой на 2 года

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Источник изображения: topwar.ru

В Паскагуле (штат Мисиссипи) прошла церемония передачи Военно-морским силам США нового универсального десантного корабля «Триполи» (LHA 7). Он относится к классу America.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Huntington Ingalls Industries, которая занималась строительством корабля.

На церемонии выступил глава судостроительной компании, заявив следующее:

Тысячи судостроителей неустанно трудились, чтобы обеспечить успешную поставку этого высокоэффективного боевого корабля.

К концу года корабль официально введут в эксплуатацию, после чего его отправят в калифорнийский город Сан-Диего, который станет для него портом приписки.

Строительство «Триполи» началось в 2013 году и было завершено в 2017-м, когда его спустили на воду. Сдача в эксплуатацию была запланирована еще в 2018 году, но ее пришлось отложить, так как корабль к тому времени был готов лишь на 90 процентов. Чем была вызвана 2-летняя задержка передачи корабля флоту, не сообщается.

«Триполи» войдет в состав Корпуса морской пехоты США и будет использоваться как флагманский корабль, входящий в экспедиционную ударную группу. Корпус морской пехоты предлагал Министерству обороны США переквалифицировать его в легкий авианосец, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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Страны
США
Компании
HII
Проекты
USS America
Авианосец
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