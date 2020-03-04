Мотострелки ЮВО осваивают кавказские горы

На Северном Кавказе начались двусторонние ротные тактические учения, в которых задействованы около 1,8 тыс мотострелков соединений 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Чечне, Северной Осетии и Южной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Личный состав ротных тактических групп был поднят по тревоге, после чего в составе подразделений совершил марши по пересеченной местности в районы проведения учений на полигоны Тарский, Дзарцеми, Гвардеец и Альпийский, отметили в военном ведомстве.

«Планируется, что на учениях тактические группы будут действовать друг против друга, поочередно выступая в роли противника в обороне и наступлении. При этом для поддержки мотострелков будут задействованы вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО», - отметили в военном ведомстве.

На заключительном этапе учений будут проведены боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-2, минометов 2Б14 «Поднос», реактивных системы залпового огня «Торнадо-Г», бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия.

Отмечается, что особенностью учений является совместное выполнение боевых задач танковыми, артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями в условиях горной местности. Всего в учениях, которые продлятся до 7 марта, задействовано более 300 единиц военной техники.