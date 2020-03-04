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Турецкий самолет-шпион предпочитает не пересекать сирийскую границу

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВВС Турции задействовали у границ Сирии самолёт раннего предупреждения и контроля Boeing 737AEW&C. Воздушный борт оснащён средствами радиоэлектронной борьбы, которые включают СОП (систему оптико-электронного противодействия) AN/AAQ-24(V) «Немезида».

Самолёт входит в 131-ю эскадрилье ВВС Турции. Он находится в воздухе приграничных провинций и курсирует по маршруту от турецкого Искендеруна на западе к Рейханлы на востоке и обратно.

Сирийская армия направила в последние двое суток большой конвой с подкреплением в провинцию Идлиб после серии нападений турецкой армии в рамках стартовавшей операции Анкары «Весенний щит» на северо-западе арабской республики. Среди переброшенной в зону боевых действий военной техники - дополнительные средства ПВО для борьбы с ударными беспилотниками ВС Турции.

Перегруппировка сил и уплотнение подразделений сирийской армии в юго-восточном секторе идлибского фронта происходит на фоне переброски в Сирию российским командованием большого количества бронетехники. 

Eadaily отмечает, что большой десантный корабль ВМФ РФ «Новочеркасск» прошел Босфор и направился в Средиземное море. С прошлой недели это уже четвертый российский военный корабль в регионе. Как сообщили турецкие СМИ, корабль идет на российскую базу «Тартус» в Сирии. Указывается, что, судя по осадке, он шёл сильно нагруженным.

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