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Самый дорогой бомбардировщик в мире пойдет на металлолом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский бомбардировочный флот будет состоять из двух типов самолетов: глубоко модернизированного B-52 Stratofortress и находящегося в стадии разработки B-21 Raider.

Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.

Получение флота из двух бомбардировщиков важно в свете перехода к новой стратегии, которую мы называем конкуренцией великих держав - подготовкой к вооруженному конфликту с равными государствами, такими как Китай или Россия, -сообщил в Конгрессе генерал-лейтенант Дэвид Наум, заместитель начальника штаба ВВС США по планам и программам. Его слова приводит Air Force Times.

То, что армия США избавится от B-1 Lancer, стало понятно давно. Парк сверхзвуковых бомбардировщиков, выпуск которых прекратился 32 года назад, находится в плохом техническом состоянии: из 62 самолетов исправными можно назвать лишь 6.

Причины отказа от B-2 не называются. Можно предположить, что здесь сыграли роль несколько факторов. Во-первых, узкая специализация: Spirit – «чистый» бомбардировщик, не способный применять ракеты. Во-вторых, чудовищная стоимость как самолета, так и его эксплуатации. 

В-2 - самая дорогая машина в истории авиации, цена одного бомбардировщика с учетом расходов на разработку достигает 2,1 миллиарда долларов, стоимость летного часа - $149 тысяч. Вдобавок раз в несколько лет Spirit необходимо восстанавливать стелс-покрытие, обходится процедура в 60 миллионов долларов, отмечает РГ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
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