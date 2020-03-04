«Зимний партизан»: британские морпехи в Витебске

Британцы прибыли в Беларусь для обучения навыкам зимнего выживания, но погода внесла свои коррективы. Вчера, 2 марта, пресс-служба посольства Великобритании в Республике Беларусь сообщила о том, что 28 военнослужащих Королевской морской пехоты прибыли в Витебск для проведения двухнедельной тренировки с подразделением миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

«Надежды на проведение тренировки в условиях низких температур растаяли вместе со снегом. Военнослужащие будут проводить учения в сложных болотистых и лесных районах, обмениваться опытом проведения операций по поддержанию мира и проводить совместные культурные мероприятия», — рассказали в пресс-службе посольства Великобритании в Республике Беларусь.

Британские морпехи в Витебске Источник изображения: facebook.com/ukinbelarus

Это второй этап двусторонних учений «Зимний партизан», проводимых Великобританией и Беларусью. В ходе первого этапа в прошлом году 27 белорусов прошли обучение в Великобритании — в частности, приняли участие в соревнованиях по военному искусству, прошли курс английского языка и углубили навыки ведения боевых действий в городах.

«Зелёные береты из Девона», они же подразделение 42 Commando, пробудут в Беларуси до 14 марта. Изначально программа учений включала в себя катание на лыжах и зимнюю маскировку, но учитывая погоду, она будет существенно изменена. Кроме того, британские морпехи будут участвовать в культурных мероприятиях, изучая историю двух стран.