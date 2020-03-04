КАМАЗ может ограничить число задействованных сотрудников для профилактики коронавируса

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - ПАО "КАМАЗ" готовит приказ о дополнительных профилактических мерах против распространения коронавируса, готово выплатить сотрудникам компенсации за возможный невыход на работу в связи с проводимыми проверками, сообщила пресс-служба компании.

"В ближайшее время будет подписан приказ, в котором мы не только введем ряд ограничений, препятствующих распространению болезни, но и предусмотрим меры медицинской и материальной поддержки наших работников, если кто-то из них будет вынужден из-за профилактических мер не выходить на работу. Я также уверен, что наши сотрудники с пониманием отнесутся к дополнительным проверкам со стороны медицинских сотрудников на проходных и установке специальных приборов", - цитирует пресс-служба гендиректора "КАМАЗа" Сергея Когогина.

Компания отмечает, что в рамках возглавляемого им штаба по противодействию эпидемии также "ведётся взаимодействие с поставщиками комплектующих и поиск альтернативных производителей".

"В связи с обострением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции в странах, с которыми у "КАМАЗа" налажены крепкие партнёрские взаимоотношения, в частности в Италии и Германии, нам необходимо предпринять самые жёсткие меры по недопущению распространения инфекции среди нашего коллектива", - сказал Когогин.

25 февраля корпоративная газета "КАМАЗа" сообщила, что на предприятии издан приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля на случай перебоев в поставках комплектующих. Однако 2 марта на заседании камазовского штаба по противодействию экономическим последствиям коронавируса под руководством Когогина было доложено, что "производство обеспечено на апрель в полном объеме и выполнит апрельский производственный план вовремя". "Таким образом, вопрос неполной рабочей недели во второй половине апреля снят", - сообщала компания в корпоративной газете.