Войти
Интерфакс-АВН

КАМАЗ может ограничить число задействованных сотрудников для профилактики коронавируса

136
0
0
Сборка КамАЗов
Сборка КамАЗов.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - ПАО "КАМАЗ" готовит приказ о дополнительных профилактических мерах против распространения коронавируса, готово выплатить сотрудникам компенсации за возможный невыход на работу в связи с проводимыми проверками, сообщила пресс-служба компании.

"В ближайшее время будет подписан приказ, в котором мы не только введем ряд ограничений, препятствующих распространению болезни, но и предусмотрим меры медицинской и материальной поддержки наших работников, если кто-то из них будет вынужден из-за профилактических мер не выходить на работу. Я также уверен, что наши сотрудники с пониманием отнесутся к дополнительным проверкам со стороны медицинских сотрудников на проходных и установке специальных приборов", - цитирует пресс-служба гендиректора "КАМАЗа" Сергея Когогина.

Компания отмечает, что в рамках возглавляемого им штаба по противодействию эпидемии также "ведётся взаимодействие с поставщиками комплектующих и поиск альтернативных производителей".

"В связи с обострением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции в странах, с которыми у "КАМАЗа" налажены крепкие партнёрские взаимоотношения, в частности в Италии и Германии, нам необходимо предпринять самые жёсткие меры по недопущению распространения инфекции среди нашего коллектива", - сказал Когогин.

25 февраля корпоративная газета "КАМАЗа" сообщила, что на предприятии издан приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля на случай перебоев в поставках комплектующих. Однако 2 марта на заседании камазовского штаба по противодействию экономическим последствиям коронавируса под руководством Когогина было доложено, что "производство обеспечено на апрель в полном объеме и выполнит апрельский производственный план вовремя". "Таким образом, вопрос неполной рабочей недели во второй половине апреля снят", - сообщала компания в корпоративной газете.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Россия
Компании
КАМАЗ
Проекты
Медицина
Похожие новости
09.04.2014
«Так и мы не простачки!»
03.04.2013
«Рысью» по снегу
20.12.2010
"Тигр" против "Рыси"
31.03.2010
Новый бизнес итальянцев в России
30.10.2007
Уравнивая возможности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника