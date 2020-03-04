Сражения в Сирии: россияне заняли Саракиб

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракиб

Российские военные вошли в стратегически важный город Саракиб на востоке Идлиба, сообщили в Минобороны. Как указали в ведомстве, это произошло 2 марта, а за день до этого подразделения сирийской правительственной армии вернули Саракиб под свой контроль. Им пришлось отступить оттуда 28 февраля после непрекращающихся атак со стороны боевиков.

Российская военная полиция вошла в стратегически важный сирийский город Саракиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Подразделения вступили в Саракиб в 17:00 мск 2 марта. Как пояснили в ЦПВС, такую меру приняли с учетом важного значения города для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5.

За день до этого сирийская газета Al-Watan сообщила, что подразделения сирийской правительственной армии вернули Саракиб под свой контроль. Военнослужащие САР были вынуждены отступить оттуда 28 февраля из тактических соображений: их на протяжении нескольких дней непрерывно атаковали вооруженные группировки, которым оказывали огневую поддержку турецкие войска.

Стратегическая важность этого города обусловлена выгодным расположением: он находится на пересечении шоссе Алеппо - Дамаск и Алеппо - Латакия. До 5 февраля он находился под контролем боевиков. В тот день Саракиб был освобожден сирийской армией. После этого Анкара потребовала от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года.

Не получив согласия, 11 и 20 февраля турецкая армия, поддерживаемая ею вооруженная оппозиция и запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в России) предприняли попытки контратаки на этом участке фронта, но сирийские войска отразили удар. Армия президента Сирии Башара Асада ликвидировала более 250 боевиков.

Сама провинция Идлиб до сих пор остается единственным регионом Сирии, значительная часть которого контролируется террористами. В 2017 году там создали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда войска Башара Асада начали там наступление. Это произошло после того, как Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести режим тишины, но террористы только усилили свои нападения. На сегодняшний день район удерживают боевики.

О первых потерях в ходе нынешней эскалации минобороны Турции сообщило 3 февраля. По данным ведомства, в результате обстрела тогда погибли восемь человек.

К концу месяца произошла еще одна, более серьезная, эскалация: вечером 27 февраля Турция сообщила, что после удара сирийской армии погибли 33 турецких военных.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, на котором было принято решение начать нанесение ответных воздушных и наземных ударов по позициям правительственной армии САР. Анкара поразила более 200 целей противника, сообщили в минобороны страны.

Россия в Идлибе поддерживает действия Дамаска и пытается урегулировать ситуацию путем диалога, но к данному моменту сторонам пока не удалось договориться.

После случившегося пресс-секретарь возглавляемой президентом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что Турция будет считать сирийские войска вражескими целями.

Кроме того, он в очередной раз поднял проблему мигрантов. Челик заверил, что миграционная политика Турции не изменится, но Анкара больше не может сдерживать поток сирийских беженцев в Европу. Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника незадолго до этого сообщало, что власти республики решили не останавливать мигрантов из Сирии, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудники турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов, по данным СМИ, получили указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из арабской республики.

Что касается самого вооруженного конфликта, который развивается между Сирией и Турцией на территории САР, не исключено, что Эрдоган может начать новую военную операцию в Идлибе.

По его словам, он готов задействовать всю свою боевую мощь его страны в случае такого развития событий. Турецкий лидер подчеркнул, что начало новой военной кампании в сирийской провинции - "лишь вопрос времени", все приготовления к ней уже завершены.

Лидия Мисник