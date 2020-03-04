Россия и ученые призывают мир отказаться от стратегий военного применения атома

Россия не собирается ни с кем воевать и делает все возможное для создания условий, исключающих появление у других государств любых намерений развязать с ней вооруженный конфликт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в очередной серии телеинтервью в рамках реализуемого ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», - сказал президент.

По словам Путина, в то время как объемы военных бюджетов ряда других стран растут, расходы России на обеспечение национальной безопасности они сокращаются. По объему средств, выделяемых на военное обеспечение, РФ занимает в мире седьмое место, уступая по этому показателю Соединенным Штатам, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. При этом в оборонной сфере Россия перестала быть в роли «догоняющего», как это было в прошлом, и стала лидером, подчеркнул глава Кремля. «Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они (другие страны) догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», - отметил президент и уточнил, что имеет в виду, прежде всего, созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, включая межконтинентальные.

Он также обратил внимание на то, как изменилась численность армии: в 2000 году она насчитывала более 1,3 млн человек, а сейчас ей достаточно немногим более 1 млн военных. Доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.

Россия неоднократно подчеркивала, что не планировала и не планирует развязывать войну ни с одним из государств и заявляла, что не хочет быть втянутой в подобные события.

Западные ученые тоже пытаются лишить своих политиков иллюзий относительно победы в ядерной войне и ее последствиях, даже в том случае, если противники не ответят агрессору своими ракетами. Правда, для этого они используют чисто научные аргументы.

В конце февраля профессор материаловедения и машиностроения, электротехники и вычислительной техники, Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс на независимом некоммерческом портале, публикующем материалы исследовательских и академических сообществ, The Conversation, разместил статью, в которой привел результаты некоторых своих последних исследований.

Как пишет автор, даже безответный запуск 100 ядерных боеголовок с территории Соединенных Штатов по противнику приведет к гибели американцев. Пирс отмечает, что одностороннее применение какой-либо страной ядерного оружия крайне негативно скажется на ней самой. В качестве примеров автор рассмотрел различные гипотетические ситуации, когда, например, Индия совершает ядерную атаку на Китай, а тот не отвечает на ее действия.

Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, удар США по России или по Китаю, может стать смертельно опасным для Америки, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы миллионов тонн сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, значительное снижение продуктивности сельского хозяйства.

А вот запуск тысячи ядерных боеголовок с территории США по противнику приведет к ежегодной гибели 140 тысяч американцев, а итогом применения семи тысяч ядерных снарядов станет ежегодное голодание пяти миллионов жителей Соединенных Штатов и гибель большей части из них.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»