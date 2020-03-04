Британские морпехи раскритиковали израильскую систему «свой-чужой» для стрелкового оружия

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В США провели тестовые тренировки спецподразделений, стрелковое оружие которых было оснащено израильскими устройствами «свой-чужой». Помимо американских военнослужащих в тренировках принимали участие и британские морпехи. Учебные занятия прошли на территории военной базы «Форт-Беннинг».

В сообщениях американских СМИ говорится о том, что были испытания устройства Safe Shoot («Безопасный выстрел») израильского производства. Это устройство прикрепляется к стволу стрелкового оружия и собирает информацию о том, куда нацеливается боец. При этом изначально все эти устройства на определённой местности объединены в общую сеть.

Принцип действия примерно таков: устройство на винтовке бойца способно отслеживать координаты расположения других бойцов того же подразделения. Safe Shoot зажигает зелёную лампочку, если в зону обстрела не попадает сослуживец. Если же система считает, что выстрел может оказаться опасным для кого-либо из сослуживцев стреляющего, то включается красный сигнал.

Один из американских бойцов рассказывает:

Например, можно не заметить своего через листву. Но красная лампочка даёт знать, что в этом направлении стрелять нельзя, так как там – свой. Устройство позволяет действовать в небольших группах. Например, я нацеливаю винтовку, и, если на устройстве горит зелёный свет, то другой боец из группы бросает в ту сторону гранату.

В ходе тренировок были отработаны варианты стрельбы через задымление. Как сообщается, система проявила себя практически без сбоев, позволяя понять, кто находится за дымовой завесой – «свои» или «чужие».

Отмечается, что устройство не блокирует стрельбу, а только информирует бойца. Оно предупреждает о том, что может быть открыт так называемый "дружественный огонь".

Британские же морпехи раскритиковали устройство. Один из морских пехотинцев отметил, что в бою самое последнее, о чём думаешь, это о лампочке, которая «пытается что-то подсказать».

Из заявления:

Да и сигнал этот почти невозможно увидеть при ярком дневном свете или, например, в тенистом лесу, где свет и тень быстро меняются. При операции в небольшой команде в любом случае нужно знать о месте нахождения своих бойцов.

Систему также раскритиковали ещё и за то, что оружием может овладеть противник, что даст ему дополнительное преимущество - Safe Shoot будет показывать его как «своего».

В Рунете израильскую разработку «свой-чужой» иронично назвали «чатлано-пацакской» - по устройству из фильма «Кин-дза-дза!», которое по цвету лампочки позволяло определить «статус» стоящего перед тобой лица.