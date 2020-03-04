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Военное обозрение

Американская разведка начнёт следить за запасами нефти в России и других странах

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Источник изображения: topwar.ru

В Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA) при Министерстве обороны США занялись поисками подрядной организации, которая обеспечивала бы его информацией о запасах нефти в различных странах мира. Американцев интересуют данные о крупнейших экспортерах и потребителях «черного золота».

Агентство составило и обнародовало список стран, которые его интересуют. Туда входит и Российская Федерация. Кроме нее, в список попали Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Иран, Венесуэла и Ангола.

Основной целью американской разведывательной организации является подкрепление аналитических данных информацией из других источников о запасах нефти, ее перемещениях, торговых операциях, степени заполненности хранилищ, ценах, а также получение другой коммерческой информации.

NGA рассчитывает регулярно отслеживать ситуацию более чем в 20 тысячах хранилищ нефти по всему миру. При благоприятных погодных условиях агентство рассчитывает получать информацию о степени их заполнения четырежды в месяц в абсолютных объемных величинах (баррелях или кубометрах), а также в процентах к общему объему хранилища. Еще должны быть известны физические параметры объектов, то есть - их высота и радиус.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Бразилия
Венесуэла
Иран
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
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