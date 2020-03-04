Войти
WarSpot

Координаты Warspot: авианосец «Мидуэй»

143
0
0
Источник изображения: warspot.ru

В сентябре 1945 года, через неделю после капитуляции Японии, в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) был спущен на воду авианосец «Мидуэй» (USS Midway), названный в честь сражения у одноимённого атолла в Тихом океане и ставший головным кораблём своего типа. Некоторое время он оставался самым большим кораблём в мире: его длина составляла 305 м, ширина — 41 м (после модернизации ширина полётной палубы составила 73 м), скорость достигала 33 узлов, экипаж насчитывал более 4000 человек, а авиационная группа превышала 100 самолётов.

Авианосец верой и правдой прослужил ВМС США 47 лет. В 1947 году на его палубе состоялся экспериментальный запуск ракеты «Фау-2». Корабль участвовал во многих военно-морских учениях американского флота, помогал эвакуировать людей во время Первого Тайваньского кризиса (1954–1955), наносил удары по военным объектам во Вьетнаме в 1965 году, устанавливал мины у вьетнамского побережья в 1971 году, участвовал в операциях «Полузащитник» (1972), отправив спасательный вертолёт на поиски пилота сбитого американского самолёта, и «Порывистый ветер», эвакуируя американских граждан. На палубу «Мидуэя» приземлился вьетнамец Буанг Ли, пытавшийся вывезти из Сайгона свою семью, — он стал первым вьетнамским лётчиком, посадившим самолёт на палубу авианосца. После окончания войны во Вьетнаме «Мидуэй» находился у берегов Северной Кореи, где возник очаг напряжённости после операции «Пол Баньян». Позже авианосец обеспечивал американское присутствие в Персидском заливе, Японском море и на западе Тихого океана, пережил 10-часовой пожар на борту, а затем принял участие в операции «Буря в пустыне». Последней вехой в биографии авианосца стала операция «Огненное дежурство» по эвакуации американских граждан с авиабазы Кларк и военно-морской базы Субик на Филиппинах во время извержения вулкана Пинатубо в 1991 году. В следующем году корабль был выведен из эксплуатации и стал ожидать решения своей участи.

Корабль-музей «Мидуэй».

Источник изображения: google.com/maps

Более десяти лет «Мидуэй» простоял на базе в Бремертоне, штат Вашингтон. К счастью, военное руководство решило не отправлять его на слом, а переделать в корабль-музей. В 2004 году он принял первых посетителей. Ежегодно «Мидуэй» посещает более 1 млн человек. Они могут осмотреть богатую коллекцию самолётов и вертолётов, прогуляться по палубе и внутренним помещениям корабля в сопровождении аудиогида и «прокатиться» на авиасимуляторе. Вход стоит 26 долларов. Для тех, кто не может добраться до авианосца-ветерана, существует виртуальная экскурсия.

Проморолик музея

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
КНДР
США
Тайвань
Филиппины
Япония
Проекты
Авианосец
Военные учения
Похожие новости
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.06.2016
Стратегический партнер России
21.04.2014
Белая книга самообороны Японии
24.02.2014
Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
19.03.2012
Нужно ли беспокоиться из-за увеличения военного бюджета Китая?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника