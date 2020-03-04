Координаты Warspot: авианосец «Мидуэй»

В сентябре 1945 года, через неделю после капитуляции Японии, в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) был спущен на воду авианосец «Мидуэй» (USS Midway), названный в честь сражения у одноимённого атолла в Тихом океане и ставший головным кораблём своего типа. Некоторое время он оставался самым большим кораблём в мире: его длина составляла 305 м, ширина — 41 м (после модернизации ширина полётной палубы составила 73 м), скорость достигала 33 узлов, экипаж насчитывал более 4000 человек, а авиационная группа превышала 100 самолётов.

Авианосец верой и правдой прослужил ВМС США 47 лет. В 1947 году на его палубе состоялся экспериментальный запуск ракеты «Фау-2». Корабль участвовал во многих военно-морских учениях американского флота, помогал эвакуировать людей во время Первого Тайваньского кризиса (1954–1955), наносил удары по военным объектам во Вьетнаме в 1965 году, устанавливал мины у вьетнамского побережья в 1971 году, участвовал в операциях «Полузащитник» (1972), отправив спасательный вертолёт на поиски пилота сбитого американского самолёта, и «Порывистый ветер», эвакуируя американских граждан. На палубу «Мидуэя» приземлился вьетнамец Буанг Ли, пытавшийся вывезти из Сайгона свою семью, — он стал первым вьетнамским лётчиком, посадившим самолёт на палубу авианосца. После окончания войны во Вьетнаме «Мидуэй» находился у берегов Северной Кореи, где возник очаг напряжённости после операции «Пол Баньян». Позже авианосец обеспечивал американское присутствие в Персидском заливе, Японском море и на западе Тихого океана, пережил 10-часовой пожар на борту, а затем принял участие в операции «Буря в пустыне». Последней вехой в биографии авианосца стала операция «Огненное дежурство» по эвакуации американских граждан с авиабазы Кларк и военно-морской базы Субик на Филиппинах во время извержения вулкана Пинатубо в 1991 году. В следующем году корабль был выведен из эксплуатации и стал ожидать решения своей участи.

Корабль-музей «Мидуэй». Источник изображения: google.com/maps

Более десяти лет «Мидуэй» простоял на базе в Бремертоне, штат Вашингтон. К счастью, военное руководство решило не отправлять его на слом, а переделать в корабль-музей. В 2004 году он принял первых посетителей. Ежегодно «Мидуэй» посещает более 1 млн человек. Они могут осмотреть богатую коллекцию самолётов и вертолётов, прогуляться по палубе и внутренним помещениям корабля в сопровождении аудиогида и «прокатиться» на авиасимуляторе. Вход стоит 26 долларов. Для тех, кто не может добраться до авианосца-ветерана, существует виртуальная экскурсия.

Проморолик музея