Наш «Панцирь» крепче турецкого «Щита»

На что пойдет Эрдоган, защищая Идлиб

Одна из главных мировых новостей – боевые действия в провинции Идлиб. На прошлой неделе в столкновения между регулярной армией Сирии и боевиками вмешалась Турция. 27 февраля Анкара официально начала операцию «Весенний щит». Цель – вытеснить сирийские правительственные войска с захваченной территории. Возникает вопрос о достижимости этой цели.

Ранее Анкара лишь негласно поддерживала боевиков Сирийской национальной армии (СНА) военными специалистами, но сейчас на территорию Идлиба вошли регулярные части вооруженных сил Турции. В воздухе активно действует беспилотная авиация. К чему приведет вмешательство Анкары и есть ли у сирийских правительственных сил шанс отразить вторжение?

Без СНА и отдыха

В начале февраля Сирийская арабская армия (САА) успешно взяла населенный пункт Саракиб. 10 февраля правительственные силы начали наступление в районе Алеппо. Их целью стал так называемый Анаданский выступ – участок местности на северо-западе провинции, который образовался еще в 2016 году в ходе освобождения Алеппо. Тогда боевики оказали упорное сопротивление, и правительственные силы не смогли отбросить их.

“ В боевых порядках Сирийской национальной армии действовали турецкие спецподразделения ”

В «Анаданском выступе» противник смог создать эшелонированную оборону, основу которой традиционно составляли несколько укрепленных населенных пунктов. Боевикам помогал рельеф местности. Алеппо расположен на равнине, но всего в нескольких километрах на западе в районе населенного пункта Анадан начинаются возвышенности, плавно переходящие в горы.

Поэтому штурмовать «Анаданский выступ» в лоб даже при массированной поддержке ВКС России сирийская армия не могла. Обойти позиции можно было на юге, со стороны трассы М-5, но и там боевики успели создать полноценный укрепрайон.

После взятия Саракиба САА начала наступление вдоль трассы на север в сторону Алеппо. Бросок был столь стремительным, что боевики не принимали бой, а просто бросали позиции и убегали. Уже 12–13 февраля сирийские войска без проблем полностью очистили стратегическую трассу М-5.

Был взят и укрепрайон на юге «Анаданского выступа». Через три дня САА двумя сходящимися ударами разгромила остатки боевиков в районе Анадана и 18 февраля полностью освободила провинцию Алеппо.

Турецкий приток

Успех сирийского наступления в Идлибе стал полной неожиданностью для Анкары. После падения «Анаданского выступа» и освобождения сирийскими правительственными войсками трассы М-5 стало понятно, что основные рубежи обороны боевиков на востоке и севере провинции ликвидированы и уже ничто не удерживает САА от успешного продвижения в глубь Идлиба.

Поэтому уже 18 февраля Турция начала переброску в Сирию отрядов СНА, бывшей Свободной сирийской армии. Это прокси-формирование, которое Анкара активно использует в Сирии и Ливии. Боевики СНА полностью вооружаются и оснащаются турецкими военными.

В связи со сложной оперативной обстановкой турецкие военные решили наносить удар в направлении Саракиба. Если бы отряды Сирийской национальной армии отбили этот населенный пункт, Дамаск утратил бы контроль над трассой М-5, а значит, главная задача сирийского наступления оказалась сорвана.

Для удара по Саракибу отряды СНА должны были поддерживать артиллерия, ударные беспилотники, танковые подразделения вооруженных сил Турции. В боевых порядках СНА действовали турецкие спецподразделения. Также отрядам СНА было передано большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов и бронетранспортеров ACV-15.

Обмен захватами

Между столицей провинции городом Идлибом и Саракибом находится населенный пункт Аль-Найраб. Еще 10 февраля САА установила над ним контроль. Поэтому, чтобы выйти в район Саракиба, боевикам СНА на первом этапе необходимо было выбить из Найраба сирийские правительственные формирования.

Фото: a.d-cd.net

Фото: a.d-cd.netШтурм города начался 20 февраля. За двое суток после начала операции Турции не удалось перебросить в Сирию достаточно сил СНА и средств поддержки. Поэтому отряды Сирийской национальной армии вводились в бой по мере прибытия. Также над полем боя господствовала сирийская авиация, которая наносила удары по боевикам еще до того, как они успевали выйти к Найрабу. Первый штурм города оказался безрезультатным, а боевики понесли большие потери.

Между тем Турция продолжала накапливать силы СНА и активизировала удары беспилотников и артиллерии. На фоне успешной обороны Найраба командование Сирийской арабской армии решило рискнуть. Наиболее боеспособные силы были выведены из района Саракиба для наступления на юге провинции в районе долины Аль-Габ.

Аль-Габ – удобный проход в горных районах провинции Идлиб, который обеспечивает беспрепятственный выход к стратегически важному городу Джисер-эс-Шугур и трассе М-4. Правительственные силы несколько раз пытались освободить Аль-Габ, но боевики понимали ценность долины и всеми силами обороняли ее. За годы конфликта в долине было создано несколько укрепленных районов, и в 2015 году САА понесла серьезные потери в живой силе, пытаясь их штурмовать.

Но в феврале нынешнего года ситуация складывалась в пользу Сирийской арабской армии – в январе и начале февраля большое количество боевиков было переброшено из Аль-Габа в районы Саракиба и Анадана. 24 февраля сирийские правительственные силы перешли в наступление на юге провинции. Уже к исходу суток основные рубежи обороны противника были прорваны и части САА впервые с 2015 года вошли в долину Аль-Габ.

Но одновременно в районе Аль-Найраба в наступление перешли отряды СНА. В боевых порядках боевиков действовали турецкие расчеты ПЗРК. Штурм поддерживали танки М60 Sabra, которым противостояли отряды сирийских резервистов. Зенитные комплексы снизили эффективность сирийской авиации. Поэтому к исходу суток боевики СНА ворвались в город.

Возвращение на «Щите»

26 февраля отряды Сирийской национальной армии полностью выбили САА из Найраба и вышли к Саракибу. В это же время САА фактически очистила долину Аль-Габ. Был освобожден город Арима.

Главной силой турецкого наступления стали ударные беспилотники. Они охотились за сирийской бронетехникой, наносили удары по позициям артиллерии, но главное – оказывали сильнейшее психологическое давление на резервистов, оборонявших Саракиб.

Эффективным средством борьбы с турецкими дронами-охотниками могли бы быть зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», но они развернуты на юге Сирии, защищая Дамаск.

Помимо БЛА Анкара продолжила неофициально наращивать военное присутствие в стране. В Идлиб начали заходить батальонно-тактические группы нескольких механизированных бригад. А на сирийско-турецкой границе были развернуты дальнобойные 300-мм РСЗО.

27 февраля верные правительству отряды САА были выбиты силами СНА из Саракиба. Непрерывные удары беспилотников с воздуха привели к тому, что сирийские резервисты бросали технику и убегали с позиций.

В этот же день под удар ВВС Сирии попали колонна 65-й механизированной бригады вооруженных сил Турции и находившийся рядом командный пункт. Жертвами стали более 30 солдат, сержантов и офицеров.

На фоне таких больших потерь в Турции начался политический кризис. Поэтому правительство Реджепа Эрдогана решило начать официальную военную операцию против Сирии, которая получила название «Весенний щит». Формальной целью вторжения было названо вытеснение САА к границам провинции Идлиб и зонам, прописанным в Сочинском соглашении.

28 и 29 февраля стали самыми трудными для сирийских правительственных войск. После падения Саракиба под непрерывными ударами БЛА и турецкой артиллерии части и подразделения САА откатились за трассу М-5. Но уже 1 марта в район боевых действий были переброшены ЗРПК «Панцирь». Этот день стал черным для турецких ударных беспилотников, к исходу суток было сбито около десятка машин.

Правда, в этот же день ВВС Сирии потеряли два фронтовых бомбардировщика Су-24. Анкара заявила, что обе машины сбиты турецкими военными. Дамаск признал потерю двух бомбардировщиков. Их экипажи благополучно катапультировались и были спасены САА.

Одновременно с юга провинции под Саракиб переброшены наиболее боеспособные сирийские подразделения и части. На фоне ослабления турецких авиа- и артиллерийских ударов САА перешла в наступление. За несколько часов отряды СНА были отброшены от трассы М-5.

На плечах противника сирийские правительственные силы ворвались в Саракиб и уже в середине дня 2 марта отряды СНА были оттуда выбиты с большими потерями. В этих боях также погибли несколько турецких военнослужащих-спецназовцев.

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Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года