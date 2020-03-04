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Военное обозрение

Турецкий спецназ провёл операцию против курдских вооружённых отрядов в Сирии

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Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

Турецкое командование распространило сообщение о специальной операции на севере и северо-востоке Сирии. В сообщении говорится о том, что несколько десятков террористов пытались проникнуть на территории патрулирования, осуществляемого турецкими войсками. Под террористами Анкара понимает вооружённые курдские отряды, в том числе из состава YPG.

Для противодействия курдским вооружённым отрядам были направлены подразделения турецкого спецназа.

Из репортажа турецкого телеканала Haber:

Представители коммандос помешали террористам продвинуться вглубь территории патрулирования. В общей сложности было нейтрализовано 56 террористов, готовившихся к нападению на турецких военных.

Речь идёт о двух группах представителей YPG. Первая из них понесла потери в 32 человека, вторая – 24. О том, какие потери понесли турки и понесли ли вообще, не сообщается.

Напомним, что на минувшей неделе в юго-восточные провинции Турции были переброшены более 800 бойцов специальных подразделений гвардии и жандармерии. В качестве причин было названо «противодействие распространению террористической угрозы». Пересекали ли представители именно этих подразделений турецко-сирийскую границу, пока не ясно. Дело в том, что силы жандармерии, по турецким законам, могут быть задействованы исключительно на турецкой территории.

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Страны
Сирия
Турция
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