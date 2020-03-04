Снайперы ЗВО поразили мишени размером с монету на расстоянии 800 м

Снайперы гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили мишени размером с монету на расстоянии 800 метров. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила пресс-служба ЗВО.

Стрелкам поставили задачу не просто поразить грудную мишень, а попасть непосредственно в цифру 0 от 10 в центре. Обозначенная цель не превышала по размерам пятирублевую монету.

Тренировка по точности стрельбы из снайперских винтовок Драгунова прошла на полигоне «Алабино» в Московской области в рамках ротно-тактических учений с участием порядка 100 военнослужащих и 90 единиц вооружения.

В ноябре сообщалось, что российский снайпер побил мировой рекорд по дальности точного выстрела, поразив цель на расстоянии 1920 м в полной темноте и при неблагоприятных погодных условиях. Стрельба велась из дальнобойной винтовки СВЛК-14С «Сумрак» с ночным прицелом российского производства.