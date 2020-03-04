Идея океанского флота возникла на Черном море

110 лет назад родился Сергей Горшков

Дважды Герой Советского Союза, Адмирал Флота Советского Союза Сергей Горшков прослужил на флоте 61 год. Первой его военной кампанией стали бои у озера Хасан, он участвовал в ней как командир 7-й бригады кораблей Тихоокеанского флота. Подчиненные Горшкова обеспечивали подвоз войск и боевой техники к районам боевых действий, эвакуацию раненых, несение дозорной службы.

Великую Отечественную Сергей Горшков встретил черноморцем, командиром бригады крейсеров. Уже в сентябре 1941-го отметился успешной высадкой морского десанта в поддержку войск Одесского оборонительного района. Через три недели Горшков принял командование Азовской военной флотилией и первым серьезным испытанием на этой должности стало участие в Керченско-Феодосийской десантной операции, начавшейся 25 декабря. На северное побережье Керченского полуострова в чрезвычайно сложных условиях корабли флотилии перевезли более шести тысяч десантников с вооружением.

В середине августа 1942 года Сергей Горшков становится заместителем командующего Новороссийским оборонительным районом (НОР) по морской части и членом военного совета НОР. Он блестяще организовал оборону военно-морской базы и добился, что моряки и сухопутчики действовали как единый механизм. С 1 сентября Горшков возглавил оборону Новороссийска, а двумя неделями позже и весь НОР. По сути Горшков исполнял обязанности командующего 47-й армией.

“ С 1 сентября Горшков возглавил оборону Новороссийска, по сути исполнял обязанности командующего 47-й армией ”

С февраля 1943 года – вновь руководство Азовской флотилией и ряд блестяще проведенных операций: Таганрогская, Мариупольская, Бердянская. В классику военно-морского искусства вошло участие флотилии в Керченско-Эльтигенской десантной операции Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота.

В апреле 1944 года корабли под командованием Горшкова после передислокации составили Дунайскую военную флотилию, сразу же сыгравшую огромную роль в Ясско-Кишиневской операции.

За девять месяцев подчиненные Горшкова прошли 2100 километров от устья Дуная до австрийского Линца. Это 16 десантов, эффективное функционирование 23 армейских переправ, транспортировка без малого 1,2 миллиона красноармейцев, гигантского количества вооружений и военной техники.

В декабре 1944 года был назначен командующим эскадрой Черноморского флота, затем начальником штаба ЧФ. В 1951-м Сергей Горшков возглавил ЧФ. Новый командующий выступал генератором идей в масштабах не только своего хозяйства, но и всего советского ВМФ. Именно он сформулировал качественно новое функциональное назначение Военно-морского флота СССР: первый рубеж обороны государства.

С июля 1955 года Сергей Георгиевич занимал высокие кабинеты в Москве. Был первым заместителем главнокомандующего, главнокомандующим ВМФ СССР – заместителем министра обороны. Остальная часть военной карьеры совпадала с нахождением в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Сергей Георгиевич находился на должности главкома ВМФ СССР при пяти генсеках, пяти секретарях ЦК КПСС по оборонной промышленности, пяти министрах обороны СССР. Заручившись их поддержкой, главком создал советский океанский ракетно-ядерный Военно-морской флот.

Выдающийся флотоводец ушел из жизни 13 мая 1988 года.

Адмирал Федор Новоселов, заместитель главнокомандующего ВМФ по кораблестроению и вооружению в 1986–1992 годах, вспоминает: «Сергей Георгиевич имел вполне заслуженный и непререкаемый авторитет среди офицеров и адмиралов. Находясь на вершине власти долгие годы, он сумел сохранить человеческие отношения с подчиненными, уважительное обращение на Вы, а вне совещаний – по имени и отчеству. За многие годы даже в сложных ситуациях я не слышал из его уст бранных слов и крика, он всегда строго и внимательно заслушивал участников и давал поручения. Вне службы все человеческое, как говорится, ему не было чуждо».

Михаил Стрелец, доктор исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года