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Polskie Radio (Польша): НАТО отработает сценарий по 5-й статье Вашингтонского договора

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Американские морские пехотинцы во время тренировочных занятий в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время тренировочных занятий в Норвегии.
Источник изображения: © U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Victoria Ross

Маневры «Defender Europe 20» станут самой масштабной переброской американсих войск в полной боевой готовности из США в Европу за последние 25 лет. Также будет проведена проверка готовности программы «4 по 30». Своим участием в учениях США демонстрируют серьезное отношение к угрозе со стороны России, говорит эксперт передачи.

Первые автоколонны армии США с солдатами и техникой въехали на территорию Польши для участия в маневрах «Defender Europe 20»

В маневрах "Defender Europe 20", которые продлятся до августа, примут участие в общей сложности 37 тысяч военнослужащих из 18 стран, в том числе 20 тысяч солдат из США. Это будет самая масштабная переброска американской дивизии в полной боевой готовности из США в Европу за последние четверть века. Согласно официальному заявлению Пентагона, маневры "Defender Europe 20" призваны повысить стратегическую готовность и оперативную совместимость союзнических сил, используя способность вооруженных сил США быстро перемещать большие, надежные в бою силы солдат и техники из Соединенных Штатов в Европу и вместе со своими союзниками и партнерами быстро реагировать на потенциальный кризис. Впервые в условиях военных учений НАТО проверит элементы инициативы готовности "4 по 30", программы, принятой в прошлом году на сессии НАТО в Брюсселе. Инициатива НАТО "4 по 30" предусматривает, что в случае агрессии 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 военных кораблей в течение 30 дней будут приведены в состояние полной боеготовности в районе конфликта. Гость передачи "Мир как на ладони" эксперт по вопросам международной безопасности Анджей Таляга считает, что НАТО в ходе учений продемонстрирует решимость ответить на агрессию со стороны потенциального противника.

Анджей Таляга: Государствам НАТО необходимо в ходе учений отработать реальный сценарий по оказанию помощи одному из членов Альянса в нашей части Европы в случае агрессии извне. То есть, речь идет о совершенствовании командно-штабных структур, в том числе нового атлантического командования НАТО, систем логистики и тылового обеспечения, транспорта личного состава и военной техники на большие расстояния, в частности, из США в Европу. Здесь главное внимание будет уделено морскому и воздушному транспорту значительных военных сил, а также маршрутам их переброски на тысячи километров уже на территории Европы. А значит, учения "Defender Europe 20" предоставят хороший случай для испытания возможностей европейской железнодорожной и дорожной инфраструктуры, мостов, системы снабжения топливом и так далее. В целом, в рамках учений в Европу по морю и воздуху будут доставлены до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также 13 тысяч единиц военной техники. С другой стороны, с передислокацией в рамках учений на восточные рубежи НАТО значительных сил также связана необходимость проверки и совершенствования административных и юридических процедур, так как маневры "Defender" будут проходить кроме Польши на территории других стран: Бельгии, Чехии, Эстонии, Грузии, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Нидерландов. Наиболее активная часть нынешних учений пройдет в апреле-мае этого года. Тогда объединенные силы НАТО будут участвовать в серии комбинированных операций на суше, в воздухе и на море.

В Москве традиционно отметили, что маневры "Defender Europe 20" носят провокационный антироссийский характер. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на учения НАТО.

Анджей Таляга: Во-первых, Россия уже давно отрабатывает сценарии по переброске значительных вооруженных сил на большие расстояния. По масштабу задействованных в них сил и средств, личного состава, а также выполнению различных учебно-боевых задач, в том числе испытаний ядерного оружия, российские маневры много раз превосходят натовские учения. Достаточно напомнить, что в рамках учений "Восток 2018" Россия перебрасывала свои войска - больше 100 тысяч человек и десятки тысяч единиц боевой техникой - по всем направлениям с одного конца страны на другой. Естественно, Москва использует натовские маневры в пропагандистских целях, чтобы говорить об опасном приближении сил НАТО к российским границам и якобы проистекающей отсюда угрозе миру, а также агрессивной политике Альянса. Я лично не предусматриваю более серьезных провокационных действий со стороны России, которые могли бы привести к открытому конфликту. Конечно, российская сторона будет внимательно отслеживать действия союзнических сил, а также будет совершать демонстративные рейды военной авиации и военно-морских сил в непосредственной близости сил НАТО.

По мнению Анджея Таляги, нынешние учения призваны, в первую очередь, подтвердить эффективность механизма коллективной обороны, вытекающего их 5-й статьи Вашингтонского договора, согласно которой, вооруженное нападение на одну или нескольких стран-участниц договора в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. Польский эксперт напоминает, что ключевую роль здесь играют США.

Анджей Таляга: Выполняя обязательства по 5-статье договора о НАТО, реальную помощь в случае агрессии могут сегодня оказать союзникам лишь Соединенные Штаты, поскольку ни одна другая страна НАТО на данный момент не обладает сравнимыми с Америкой возможностями. Ведь вполне боеспособными в этом отношении назвать вооруженные силы ни Германии, ни Франции невозможно. Они не обладают соответствующими ресурсами и возможностями. Кстати, пятая статья Вашингтонского договора была применена за последние десятилетия только раз - в ответ на террористическую атаку на США 11 сентября 2001 года, когда угнанные исламскими террористами пассажирские "Боинги" протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

- А значит, маневры "Defender Europe 20" - как я уже отметил - будут проверкой оперативных возможностей НАТО. В политическом плане есть, конечно, основания, чтобы говорить об определенных разногласиях. В разных европейских столицах из правительственных или экспертных кругов раздаются голоса о том, что, мол, в случае вооруженного конфликта в нашей части Европы, на восточном фланге НАТО, необязательно надо сразу в рамках 5-й статьи Вашингтонского договора применять военную силу, а прибегать к политическим и экономическим мерам в отношении агрессора. На Западе все еще бытует мнение о том, что 5-я статья не требует от союзников немедленного мощного коллективного применения военной силы. С другой стороны, есть Соединенные Штаты, которые последовательно демонстрируют серьезное отношение к угрозе со стороны России, а также готовность дать адекватный ответ на вооруженную агрессию на восточном фланге. Своим участием в учениях "Defender Europe 20" США подтверждают на деле такой именно подход.


Анджей Сежповский

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