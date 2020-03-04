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Российская газета

Появилось видео перехвата самолета-"нарушителя" границы на Камчатке

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

Минобороны РФ опубликовало видеозапись перехвата самолета, "нарушившего" границу страны на Камчатке. Кадры, снятые с бортов противолодочного самолета Ил-38 и истребителя МиГ-31 Тихоокеанского флота, показывают тренировку на фоне живописных камчатских ландшафтов.

Напомним, в роли "чужака" выступал Ил-38, а к посадке его принуждал МиГ-31.

По легенде учения, Ил-38 отклонился от установленного маршрута и приблизился к кромке государственной границы страны. На перехват с аэродрома Елизово по тревоге подняли высотный истребитель. Он подал сигнал нарушителю покинуть воздушное пространство РФ, а затем вынудил его приземлиться из-за неисполнения требования,


Юлия Гарднер

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