США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США в этом году осуществят испытательные пуски сверхзвукового оружия, сообщил замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт.
По его словам, предстоящий эксперимент будет назван "Экспериментальный пуск номер два".
"Мы все еще проводим экспериментальные пуски перед тем, как перейти к тестированию прототипов вооружений", — добавил Уайт.
При этом он признал, что они уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов, следующей стадией будет переход от прототипов к закупке у разработчиков действующих систем вооружений.
Предстоящие испытания, по словам Уайта, призваны определить способность планирующего гиперзвукового корпуса "выполнять задачи, связанные с будущим назначением оружия". Он отказался сообщить подробности, сказав только, что "в ходе испытания будет продемонстрировано все, что можно, от и до".
По словам Уайта, США десятилетиями опережали всех в гиперзвуковых технологиях, однако "последовательно принимали решение не применять это в вооружении".
"Русские и китайцы, честно говоря, сделали это несколько лет назад. Так что мы начали нашу работу и ускоряемся именно в части перехода к практическому использованию", — сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что у США есть большое количество "супербыстрых ракет", хотя ранее говорили о том, что пока ведутся только разработки гиперзвукового оружия.