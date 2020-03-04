Гиперзвуковое оружие США не предполагает доставку ядерных боеголовок

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Концепция гиперзвукового оружия США не предполагает использования на нем ядерных боеголовок, сообщил в среду журналистам замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт.

"Все наши гиперзвуковые разработки основаны на доставке неядерных боеголовок", - сказал он.

По его словам, Пентагон не ощущает такой потребности при имеющемся ядерном арсенале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть большое количество "супербыстрых ракет", хотя ранее говорили о том, что пока ведутся только разработки гиперзвукового оружия.