Как Сирии быстро получить эффективное оружие против турецких беспилотников

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

События последних дней продемонстрировали, что у Сирии, оказывается, есть большие проблемы с эффективными комплексами войсковой противовоздушной обороны.

Так, имеющихся ЗРК "Стрела-10" очень мало, и они не могут поражать цели, летящие на высотах более 3500 м. У переносных зенитных ракетных систем также имеются ограничения по высоте. Эффективность "ОСА-АКМ" по беспилотникам вызывает сомнения. К тому же из-за своих габаритов эти установки сейчас весьма уязвимы.

"Бук-М1", "Бук-М2", "Панцирь-С1", "Печора-2М" в Сирии используются для защиты важных объектов и не прикрывают наступающие подразделения.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Поэтому, по мнению российских военных экспертов, сирийцам необходимо обратиться к опыту локальных конфликтов последних лет. Например, в Йемене на базе легких вездеходов были созданы достаточно эффективные зенитные ракетные установки, в которых использовались авиационные ракеты Р-73 и Р-27Т с тепловой головкой наведения. С их помощью уничтожались различные БПЛА, а также самолеты и вертолеты.

У сирийских военно-воздушных сил имеются такие средства поражения. Командование ВВС вполне могло бы поделиться с сухопутчиками подобным оружием.

Также в Йемене для обнаружения противника использовались снятые с вертолетов тепловизионные станции. Сирийцы раньше пытались оборудовать тепловизорами свои устаревшие комплексы, например С-75. Сейчас такое оборудование больше необходимо для мобильных систем, поэтому их можно легко демонтировать с "семьдесят пятых".

В результате ценой умеренных затрат, а главное в короткие сроки, можно обзавестись эффективными ЗРК.

Роман Катков