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ТАСС

Российские космонавты напечатают в биопринтере на МКС крысиные кости

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3D-биопринтер «Органавт» (Organ.Avt)
3D-биопринтер «Органавт» (Organ.Avt).
Источник изображения: hi-news.ru

Выполнить эксперимент предстоит участникам следующей космической экспедиции, которые отправятся на орбиту на корабле "Союз МС-16" - космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские космонавты проведут в апреле на Международной космической станции (МКС) эксперимент по печати на 3D-биопринтере фрагментов костей крысы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Инвитро".

"Следующий этап экспериментов [на МКС] планируется начать 10 апреля. Будет проведен эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани для последующей перекристаллизации и проведения трансплантации крысам", - сказали в пресс-службе.

Выполнить эксперимент по печати костной ткани на МКС предстоит участникам следующей космической экспедиции, которые отправятся на орбиту на корабле "Союз МС-16" - космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру.

Как уточнили в "Инвитро", к проведению экспериментов по биопечати на МКС проявляют интерес зарубежные партнеры. В частности, российская сторона сейчас ведет переговоры с организациями из Израиля, США и Германии.

Биопринтер "Орган.Авт" был доставлен на МКС в конце 2018 года. На нем российский космонавт Олег Кононенко впервые в мире поставил эксперимент по выращиванию хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши в космосе. Полученные образцы доставили на Землю, где специалисты подтвердили успех эксперимента. В сентябре 2019 года на МКС попробовали напечатать мясо из клеток коровы, кролика и рыбы. Опыты продолжались 7 дней, размер полученных образцов мяса составил несколько миллиметров.

Печать в биопринтере ведется внутри специальных кювет с помощью спецматериала с клетками. На формирование конструкта уходят примерно сутки. Образцы получаются в форме эллипса. После завершения формирования тканей к ним добавляется фиксирующий раствор.

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Германия
Израиль
Россия
США
Проекты
МКС
Союз ПКК
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