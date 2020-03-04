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Известия.ru

США признали превосходство России и Китая в разработке гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Руководитель исследовательских и инженерных программ министерства обороны США Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт сообщили на брифинге в Пентагоне 2 марта о необходимости увеличения темпов разработок гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, поскольку Соединенные Штаты сдали позиции в области разработок гиперзвукового оружия, уступив место России и Китаю.

«США были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Россия и Китай такое решение приняли еще несколько лет назад... Мы не можем смириться с существованием такой ситуации», — заявил Уайт.

По словам Льюиса, Россия сохранила накопленный опыт разработок гиперзвукового оружия с периода холодной войны, который начинала когда-то вместе с американскими военными. Китай смог занять лидирующие позиции после крупных капиталовложений, которые позволили им развивать данное направление развития, опередив многих мировых конкурентов.

Пентагон, помимо разработки воздушной гиперзвуковой ракеты, рассматривает вариант системы «с более широкими возможностями», которая может появиться предположительно в середине нового десятилетия, отмечает ТАСС.

28 февраля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о продолжении испытаний гиперзвукового оружия для ВМФ РФ, которые повысят боеспособность и потенциал морского флота государства.

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