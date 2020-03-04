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Военное обозрение

Подбит турецкий танк M60TM с защитой украинского происхождения

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Источник изображения: https://vk.com/armies_of_the_world

В интернет-пространстве привлек внимание пользователей недавно сделанный фотоснимок, на котором изображен один из основных представителей танкового парка вооруженных сил Турции. Уничтоженная в результате авианалета техника была снаряжена защитой украинского происхождения.

В ходе атаки с воздуха был подбит M60TM семейства Sabra, принятый на вооружение турецкой армии. Различные модификации «Сабры» появились в результате доработки американского основного танка М60, которая была заказана Анкарой у израильского оборонно-промышленного комплекса.

Источник изображения: https://vk.com/armies_of_the_world

Уничтоженная машина оборудована комплексом активной защиты AKKOR Pulat. Данный КАЗ был создан на основе «Заслона-Л», разработанного на Украине в рамках модернизации советского изделия «Заслон». На фотоснимках можно разглядеть блок РЛС, который устанавливается под защитным боеприпасом. Элементы комплекса имеются на надгусеничных полках танка.

При этом в России продолжают эксплуатироваться танки с явно устаревшей динамической защитой «Контакт-1», принадлежащей первому поколению комплексов. Так, телеканал «Звезда» опубликовал кадры маневров российских Т-72АВ, проходящих службу в Таджикистане на 201-й военной базе. На них заметно размещение ДЗ «Контакт-1».

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