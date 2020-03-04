Су-34 просится в море

Перспективный проект усиления мощности флота отложен по «нетехническим причинам»

27 февраля в возрасте 84 лет ушел из жизни главный конструктор фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Гургенович Мартиросов. Он успел сделать многое, но, к сожалению, не все задуманное, а идеи, которые ему не удалось реализовать, актуальны.

После окончания в 1959 году МАИ Мартиросов пришел на работу в ОКБ Сухого. За время работы на предприятии занимал должности инженера, замначальника и начальника конструкторского отдела, главного конструктора, внес большой личный вклад в решение сложных технических вопросов в процессе разработки, испытаний и серийного освоения таких самолетов, как Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27.

“ Предполагалось не только повышение боевых возможностей Су-34, но и обеспечение тесного тактического взаимодействия между кораблями и самолетами ”

В 1991-м Роллан Мартиросов стал главным конструктором фронтового бомбардировщика Су-34, который 20 марта 2014 года был официально принят на вооружение. На самолете установлено семь мировых рекордов, не побитых до настоящего времени. В 2017-м Указом президента Роллану Мартиросову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации за особые заслуги перед государством и народом.

Автор имел с Ролланом Гургеновичем короткое, но яркое общение по вопросу перспективного морского многоцелевого авиационного комплекса на базе Су-34. С учетом того, что несмотря на большую заинтересованность командования, работа была остановлена по «нетехническим причинам», о ней есть смысл рассказать.

Основная идея модернизации – создание морского многоцелевого истребителя-бомбардировщика Су-34М («морской») для обеспечения значительного повышения боевой эффективности ВМФ за счет как самостоятельных действий Су-34М на морских ТВД, так и эффективного взаимодействия этих бомбардировщиков и кораблей, а также решения иных специальных задач флота.

Наиболее оптимальным вариантом представлялась передача ВМФ из состава ВКС одного-двух полков истребителей-бомбардировщиков Су-34 первых серий с проведением их модернизации с учетом задела по проекту самолета Су-32FN, опыта применения поисково-прицельной системы (ППС) «Морской змей» (ВМС Индии) и «Новелла» (ВМФ РФ), новейших отечественных разработок ВВТ. Ключевой особенностью предлагаемой модернизации Су-34 предполагалось не только повышение боевых возможностей и расширение круга решаемых задач, но и обеспечение тесного тактического взаимодействия с кораблями за счет использования на них современных средств связи и размещения специальных малогабаритных «информационных терминалов совместных действий» (ИТСД).

Роллан Гургенович Мартиросов

Роллан Гургенович МартиросовСостав авиационного многоцелевого комплекса должен был включать самолеты Су-34М с модернизированным бортовым комплексом вооружения, авиационные средства поражения (новые и перспективные), быстросменяемые контейнерные средства обеспечения применения, информационные терминалы совместных действий на кораблях и подлодках ВМФ.

По сравнению с имеющимися в составе морской авиации самолетами Су-30СМ модернизированные Су-34М могли применяться на больший радиус и с увеличенной боевой нагрузкой, нести тяжелые ПКР, в том числе «Оникс» и «Циркон». Стоит отметить, что нынешняя ставка морской авиации ВМФ на «тактические» ПКР типа Х-35 при резко увеличившейся дальности ЗУР кораблей противника подводит наши носители под расстрел еще до выхода на дальность применения ракет.

Создание комплекса могло дать эффективное решение крайне сложной проблемы – спасения летчиков в дальней зоне: гидросамолеты Бе-200 с радиусом действия не более 1200 километров имеют весьма ограниченные возможности по взлету и посадке при волнении. У вертолета Ми-8АМТШ серьезные ограничения по погодным условиям при спасательных операциях и вдвое меньший, нежели у Бе-200, радиус действия. Решение предполагалось за счет применения сбрасываемых надувных катеров типа «Зодиак» с возможностью безэкипажного движения и подхода к спасаемым, обеспечением последующего длительного перехода от места гибели самолета к району спасения вертолетами.

При принятии решения по комплексу с самолетами Су-34М целесообразна одновременная передача в распоряжение ВМФ и самолетов Ил-76МД с установкой дополнительных топливных резервуаров и агрегатов заправки УПАЗ. В таком формате комплекс дает значительное повышение эффективности и боевой устойчивости сил ВМФ при решении широкого круга задач:

увеличиваются дальность, количество и эффективность применения ПКР, включая «Оникс» и «Циркон»;

появляется возможность быстрого межтеатрового маневра мощной авиационной группировки ВМФ;

возрастает эффективность подавления ПВО корабельных соединений;

расширяется зона поиска и уничтожения ПЛ противника и оказания срочной помощи ПЛ ВМФ;

обеспечивается экстренная передача информации с подводных лодок МСЯС;

усиливается потенциал ПВО баз и корабельных группировок ВМФ за счет высокой готовности к вылету самолетов с увеличенным боекомплектом ракет «воздух-воздух».

С учетом того, что данный вопрос по-прежнему имеет большое значение для обороноспособности страны, причем не только на оперативно-тактическом, но и на стратегическом уровне, необходимо продолжение и полномасштабное развертывание работ.

Максим Климов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года