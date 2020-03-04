Войти
Военно-промышленный курьер

Диапазон интеграции выходит за пределы Земли

143
0
0
Источник изображения: Фото: tuapsevesti.ru

Союзное государство стало лучше осваивать оборонный бюджет

В 2019 году в Союзном государстве России и Белоруссии реализовывалось семь программ и пять постоянных мероприятий в оборонно-технической сфере. В их числе «Развитие технического прикрытия железных дорог региона», «Совершенствование объектов военной инфраструктуры», «Совершенствование пограничной безопасности».

Большое значение для обеспечения безопасности Союзного государства сыграли совместные мероприятия по противодействию терроризму и ежегодное мероприятие «Военно-патриотическая смена учащихся суворовских, нахимовских и кадетских училищ Белоруссии и России». Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на совещании с заказчиками упомянутых программ с российской стороны отметил, что Департамент оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета СГ провел за последний год 19 контрольных мероприятий и организовал 12 тематических совещаний по вопросам, требующим оперативного решения. Кассовое исполнение бюджета Союзного государства по данным программам и мероприятиям в целом по Российской Федерации в 2019 году составило 99 процентов.

“ Программа «Интеграция-СГ» – шаг к разработке космической техники нового поколения ”

«Освоение средств идет, как никогда за последние годы, – подчеркнул заместитель госсекретаря Алексей Кубрин. – Если обычно мы тратили на программы и мероприятия Союзного государства около 3 миллиардов рублей, то в 2019 году эта цифра составила 4,3 миллиарда рублей. Но важно не само по себе освоение средств, а то, что мы получили широкий перечень инновационных продуктов. В сфере радиоэлектронной промышленности это новые номиналы для электронно-компонентной базы и системные решения. Хорошо поработали и по космической тематике. Сейчас мы запускаем новую программу «Интеграция-СГ».

Полученные результаты, считает Кубрин, могут быть востребованы не только в России и Белоруссии: «Например, если мы создаем технику для космического применения, она может использоваться на МКС. Значит, должна отвечать требованиям законодательства участвующих в этом проекте стран. Если речь идет о навигационных системах, а это могут быть российские, китайские, японские, американские разработки, они должны функционировать в одних диапазонах, соответствовать другим общим критериям. Программа «Интеграция-СГ» – шаг в направлении взаимодействия при разработке космической техники нового поколения».

Однако выявлены и недочеты. Так, из-за разногласий между государственными заказчиками в Совет министров СГ в 2019 году не были представлены материалы по двум научно-техническим программам – «Союзный тепловизор» (госзаказчики – Минпромторг РФ и Минторг РБ) и «Компомат» (Минпромторг РФ и концерн «Белнефтехим»). Кроме того, по словам Григория Рапоты, его беспокоит несвоевременная сдача аналитических и итоговых отчетов по исполняемым программам, низкое качество материалов: «Нельзя не отметить и неравномерное расходование денежных средств в течение года. Как правило, большая часть используется в III и особенно в IV кварталах, что приводит к авральным действиям и настроениям и нездорово отражается на качестве реализации программ».

В 2019 году проведено первое заседание Экспертного совета по присуждению премии Союзного государства в области науки и техники.

В настоящее время по линии Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества СГ в высокой степени готовности находятся проекты концепций семи новых программ Союзного государства – «Комплекс-СГ», «Безопасность-СГ», «Новопол», «Аддитивность», «Радиационная безопасность», «Ускоритель-СПР», «Социальная адаптация».


Герман Напольский, корреспондент «ВПК» (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Польша
Россия
США
Япония
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
26.07.2017
Мореходная экономика академика Пашина
20.01.2017
Денис Мантуров: о состоянии российских предприятий, озарении отдельных производителей и о наших перспективах внутри России и вне ее
02.12.2016
Свой вместо чужих
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:01
  • 8036
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника