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Поглед.инфо (Болгария): столкновение Турции и России в Сирии и перспективы для Болгарии

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Дружинин

Болгарская позиция верного союзника Турции в НАТО — это геополитическое и экономическое самоубийство для страны, пишет автор. В сердцах и эмоциях болгары связаны с Россией, которая освободила их от турецкого рабства. И у Болгарии сейчас появился шанс, если Турция уйдет, восстановить контакты и рынки с РФ.

Накануне национального праздника Болгарии необходимо вновь вспомнить, кто является историческим врагом болгар с конца XIX века и насколько изменились геополитические реалии сегодня. В конце концов, вопрос в том, будет ли плохо понятая солидарность истерзанной Болгарии с блоком противостоять ее цивилизационному выбору и национальным интересам?

Давайте не будем забывать, что (по документам) мы являемся союзниками Турции в НАТО! Однако в своих сердцах и эмоциях мы, болгары, связаны с нашими православными братьями и освободителями от турецкого рабства. Да, за последние 30 лет коммерческая и компрадорская политическая "элита" неоднократно пыталась оторвать нас от этой "плохой" России. Пыталась заставить нас отрицать турецкое рабство и искажать исторический факт, кто освободил нас от иностранного гнета!

С другой стороны, сегодня, когда формируются блоки мировой цивилизации (согласно теории С.Хантингтона), наша позиция верного союзника Турции в НАТО - это геополитическое и экономическое самоубийство! Мы бы даже сказали ритуальное самоубийство, и это во имя евроатлантизма и его "ценностей"!

Никому до конца не ясно, что представляет собой государство Эрдогана в данный момент, какие силы оно поддерживает, и какую угрозу представляет политика президента Турции. Амбиции возродить Османскую империю даже были представлены нам доктриной А. Давутоглу о "стратегической глубине" на Балканах. Сегодня Турция буквально оккупировала и управляет указанными территориями в северной Сирии. Не районами джихадистов в Идлибе, а оккупированными городами напрямую управляет Анкара. Во-вторых, именно Турция открыла границы, привезла сотни тысяч боевиков "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* в Сирию и произвела этническую чистку в этом районе.

Более того, в настоящее время район Идлиб в Сирии является безлюдным, а оставшиеся там люди используются в качестве политической карты против Европы и Сирии, и мы добавим - против православных Болгарии и Греции. Потому что сегодня геополитика противостояния между Российской Федерацией и Турцией - это геополитика против православия!

Напомним, что политическая напряженность в эти дни обострилась, поскольку джихадисты в Идлибе при поддержке турецкой армии отрезали главную и наиболее важную магистраль в Сирии (шоссе М5). Стратегическая цель состояла в том, чтобы вызвать финансовую и гуманитарную катастрофу в Сирии, а затем и в Европе. США и НАТО в духе Макиавелли сами не выступали, но поощряли столкновение между Турцией, с одной стороны, и сирийскими властями и их российскими союзниками с другой!

Это столкновение было ожидаемым, поскольку за короткий промежуток времени, с помощью протурецких "борцов за свободу", были изгнаны все христиане, друзы, алавиты и курды, а также светские мусульмане из Идлиба. За эти годы там сформировался международный джихадистский район, в котором находятся тысячи афганцев, тунисцев, алжирцев и др. По официальным данным, сегодня только в Турции находится около 3,7 миллионов беженцев. Более того, эти беженцы - не только сирийцы, и тем более не жертвы войны.

Более интересным для нас является вопрос о том, будут ли новые "союзники" поддерживать нас в эскалации пограничной напряженности? Или мы станем свидетелями сценария, подобного курдскому? Будет ли нас таскать за уши Брюссель, чтобы мы были солидарны с "беззащитными" иммигрантами?

И как мы могли бы интегрировать этих "жертв войны", если они не знают ничего о нашем языке, культуре и цивилизации. Для них мы Дар аль Харб (Мир войны), где моральные и человеческие законы ислама не работают! И разве не было бы разумнее обратить внимание на болгарские общности в Украине и Молдавии, имеющие исторические связи с историей нашей родной Болгарии, вместо того, чтобы вновь демонстрировать неправильно понятую солидарность!

Однако на фоне сирийского конфликта перспективы для Болгарии также имеют положительную сторону! Если нам удастся хорошо разыграть наши геополитические карты, мы сможем восстановить крупные экономические проекты и рынки с Российской Федерацией после ухода Турции. И почему бы не перенаправить огромный поток российских туристов на болгарское побережье Черного моря? Следует отметить, что предстоящий национальный праздник дает возможность интенсивной дипломатии и важных шагов на пути к потеплению экономических отношений. Поэтому в эти дни мы узнаем, кто управляет Болгарией - государственные деятели или колониальная администрация!

*запрещенные в РФ террористические организации, прим. ред.


Георги Димов

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