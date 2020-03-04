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ТАСС

На Северном Кавказе стартовали масштабные учения с участием 1,8 тыс. военных ЮВО

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Военнослужащие ВС РФ
4-я гвардейская военная база ВС России в Южной Осетии. Выполняет задачу по поддержанию мира в отношениях ЮО и Грузии. Военнослужащие 4-й военной базы обслуживают бронетехнику.
Источник изображения: EPA/YURI KOCHETKOV

В них задействовали более 300 единиц военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. мотострелков соединений 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Чечне, Северной Осетии и Южной Осетии, приступили к двусторонним ротным тактическим учениям. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Личный состав ротных тактических групп был поднят по тревоге, после чего в составе подразделений совершил марши по пересеченной местности в районы проведения учений на полигоны Тарский, Дзарцеми, Гвардеец и Альпийский", - говорится в сообщении.

Планируется, что на учениях тактические группы будут действовать друг против друга, поочередно выступая в роли противника в обороне и наступлении. При этом для поддержки мотострелков будут задействованы вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО.

"На заключительном этапе учений будут проведены боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-2, минометов 2Б14 "Поднос", реактивных системы залпового огня "Торнадо-Г", бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Особенностью учений является совместное выполнение боевых задач танковыми, артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями в условиях горной местности, подчеркнули в ЮВО. Всего в учениях, которые продлятся до 7 марта, задействовано около 1,8 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники.

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