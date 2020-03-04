Взяли без сбоя: порядок в сирийском Саракибе обеспечит наша военная полиция

Под охрану также возьмут две стратегические трассы

В отвоеванный у боевиков город Саракиб введена российская военная полиция. Переброска к линии фронта современных средств ПВО Сирийской арабской армии (САА) переломила ход боевых действий на этом направлении. За последние сутки резко снизилось количество вылетов турецких ударных дронов. Без их поддержки боевики не удержались в стратегически важном населенном пункте и были выбиты из него в течение одной ночи. Между тем Анкара открыла границы с ЕС для сирийских беженцев. Это уже привело к столкновениям мигрантов с греческими полицейскими. Эксперты считают, что конфликт поможет разрешить встреча Путина и Эрдогана в четверг.

Саракиб под контролем

По сообщению российского Центра по примирению враждующих сторон, 2 марта в 17:00 в Саракиб была введена военная полиция РФ. По словам представителя Минобороны, это сделано для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 и М5.

Город удалось освободить от протурецких боевиков в ночь на понедельник после переброски современных зенитных комплексов сирийских войск. Им удалось сбить не менее шести беспилотных летательных аппаратов (БЛА), включая тяжелый ударный Anka-S. Анкара была вынуждена резко сократить количество вылетов дронов, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом операции.

Колонна российской военной полиции в Сирии Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Новиков

Эффективный огонь ПВО ликвидировал ключевое преимущество боевиков — авиаподдержку. Турция задействовала в одной операции сразу несколько десятков ударных беспилотников. Именно они обеспечили успех при взятии Саракиба протурецкими силами 27 февраля.

Для повторного штурма стратегического города сирийское командование сосредоточило на этом направлении лучших бойцов. Атаку возглавила 25-я дивизия специального назначения, ранее известная как «Силы тигра». Без поддержки дронов протурецкие боевики не смогли оказать сопротивления САА в ночном бою.

Но даже после возвращения Саракиба говорить о восстановлении полного контроля над стратегической трассой М5 рано. Вокруг населенного пункта продолжаются бои. Необходимо освободить еще ряд поселков и занять буферную зону шириной в несколько километров от дороги.

— Турция всё время поднимала ставки, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Теперь Анкара, для которой возможность контролировать шоссе М5 является главной стратегической задачей, поставлена перед тяжелым выбором: или вступить в бой с российскими частями, или оставить дорогу сирийцам. Причем нападать на полицию РФ они не могут, так как давно и безоговорочно признали ее миротворческой силой, — такой ход событий не поймет мировое сообщество.

Дипломатические маневры

Анкара подтвердила, что 5 марта Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Однако пока неизвестно, удастся ли России и Турции разрешить конфликт в Идлибе и заключить долгосрочное перемирие — слишком много неизвестных в этом уравнении, признал в беседе с «Известиями» руководитель Центра изучения Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

— Скорее всего, лидеры договорятся, чтобы все остались на тех местах, которые сейчас занимают, то есть речь идет о некоем статусе-кво, — пояснил эксперт. — Учитывая, что на проведении двусторонней встречи на высшем уровне настоял Эрдоган, можно говорить о том, что он рассчитывает на некие договоренности. При этом на сотрудничестве Москвы и Анкары в других сферах последнее обострение в Идлибе сказаться всё же не должно. Поскольку турки сами заявили, что кризис в Сирии никак не повлияет на военно-технические соглашения, в том числе и те, что касаются поставок в Турцию дополнительных партий российских комплексов С-400 и их обслуживания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Однако в самой Сирии пока идти на мир с Анкарой не намерены и полны решимости продолжать операцию «Идлибский рассвет».

Дамаск не остановится на полумерах и продолжит реализовывать план по освобождению всей своей территории, заявил «Известиям» зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад.

— Я не думаю, что турецкая агрессия в Идлибе будет расширяться, потому что это не в интересах ни Турции, ни ее террористических банд, — пояснил политик. — Мы на своей земле и движемся к освобождению Идлиба и районов вокруг него. Это долг нашей армии и законное право сирийского государства. Турция должна уйти с нашей территории и прекратить поддержку террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ).

Беженцы как оружие

В Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу. Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу 1 марта сообщил, что более 75 тыс. мигрантов уже пересекли границу Турции с Евросоюзом. Президент Эрдоган 2 марта предупредил ЕС, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев, так как «период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен». Таким образом Анкара пытается надавить на Европу, чтобы та заставила Сирию прекратить операцию по освобождению Идлиба.

Сирийские беженцы получают гуманитарную помощь Источник изображения: Фото: REUTERS/Umit Bektas

Министерство иностранных дел Греции, в свою очередь, заявило, что сообщения Турции о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах не соответствуют действительности.

Кризис на границе Греции и Турции постепенно заканчивается, поскольку беженцы понимают: преодолеть внешний заслон ЕС им не по силам, пояснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

— Турецкое правительство продолжает отправлять мигрантов к границе и поощряет их в этом. Афины отреагировали жестко, усилили охрану периметра и разослали оповещения на все телефоны в этой зоне с текстом о том, что в Грецию беженцам пройти не удастся, и их количество уже сократилось, — признал эксперт. — За девять лет сирийской войны народ в Турции устал от наплыва беженцев, и избавление от них, пусть и в малых объемах, удовлетворяет электорат. Эрдоган понял этот психологический эффект и умело использует его для решения как внутренней повестки, так и в переговорах с ЕС.

Сирийская операция «Идлибский рассвет» началась в декабре прошлого года. Ее целью является выбить боевиков и террористов со стратегических магистралей М4 и М5 и наладить прямое транспортное сообщение между двумя крупнейшими городами страны — Алеппо и Дамаском.

Антон Лавров, Алексей Рамм, Эльнар Байназаров