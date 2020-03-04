Ближневосточный лабиринт: есть ли у России союзники в Сирии

Эрдоган исключил удары Турции по позициям России или Ирана в Сирии

Недавнее решение правительства Сирии о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб и заявление, что Россия больше не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации неизбежно ведет к резкому укреплению антироссийских позиций в руководстве Турции. Тем не менее, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не является целью для его армии в Сирии. С обстановкой в регионе разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Правительство Сирии закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб, после чего командование группировки Вооруженных сил России в Сирии заявило, что не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии. Тут надо уточнить, что ранее полеты воздушных судов ВВС Турции в небе Идлиба осуществлялись исключительно с разрешения командующего российской группировкой.

Тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заяивл, что ни Россия, ни Иран не являются целями для армии его страны в Сирии, передает ТАСС.

«В Сирии Турция напрямую не целится ни в Россию, ни в Иран. Мы уничтожаем только элементы режима [Башара Асада]. Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет проблем с этими странами в Сирии. У нас нет ни видов на территорию Сирии, ни стремлений там закрепиться», - заявил турецкий лидекр, добавив, что ждет от других государств «проявления уважения» к позиции Анкары.

С одной стороны, как представляется Москве, без разгрома террористических формирований в Идлибе невозможно говорить об окончательной стабилизации обстановки в Сирии и территориальной целостности этого государства.

Помимо этого, последнее время формирования джихадистов из этой провинции все сильнее и сильнее стали беспокоить российскую авиабазу в Хмеймиме (ударами беспилотных летательных аппаратов и залпами из реактивных систем залпового огня), что только укрепляло решимость российского руководства покончить с этим очагом на территории Сирии.

Именно эти обстоятельства и легли в основу решения провести наступательную операцию на территории провинции Идлиб. К этому времени российскими специалистами была подготовлена и сирийская правительственная армия. Сегодня она хоть и небольшая по численности, но вполне боеспособна, управляема, оснащена отечественным вооружением и военной техникой. К тому же наступление контингентов президента САР Башара Асада в провинции Идлиб осуществляется при непосредственной поддержке группировки российских Воздушно-космических сил. Без этого сирийская правительственная армия вряд ли существенно продвинулась бы вперед.

К тому же подразделения и части Асада существенно подкреплены российскими военными специалистами в звене от батальона (дивизиона) и выше. Если бы сирийская армия имела дело в Идлибе только с формированиями джихадистов, то разгром террористов завершился бы на территории этой провинции максимум в течение 7-10 суток.

Однако в ходе наступательной операции сирийской армии самым существенным образом оказались затронуты интересы Турции, и обстановка в Идлибе и регионе в целом резко осложнилась. Возникла реальная опасность крупномасштабного регионального конфликта между Москвой и Анкарой.

Нельзя исключать и того, что столь воинственная реакция и риторика со стороны Анкары в ходе планирования и подготовки операции в Идлибе не предполагалась (скорее так, негатив прогнозировался, но угроза военных действий - нет).

Тут следует добавить, что в настоящее время население этой сирийской провинции по приблизительным данным составляет около 3,5 млн. чел. Это отнюдь не сторонники законной власти в Дамаске. Значительная часть из них и вовсе члены семей джихадистов, которых свозили туда в свое время чуть ли не со всей территории Сирии, причем очень многие семьи в течение длительного вооруженного конфликта потеряли своих мужей, отцов и братьев. Словом, каких-либо дружеских чувств к законным сирийским властям значительная часть населения Идлиба отнюдь не испытывает.

К сожалению, память о негативном опыте усмирения мятежных территорий сирийским руководством жива, поэтому при продвижении армии Асада население провинции в массовом порядке снимается и с насиженных мест, и мест временного проживания, и устремляется к сирийско-турецкой границе. Но и там они останавливаться надолго не собираются, а планируют осесть уже в Западной Европе.

Когда Москва в 2015 году приступила к военной кампании в Сирии, у наблюдателей невольно складывалось впечатление, что цели и задачи предстоящего вооруженного противоборства были продуманы не до конца. Благородная с виду формулировка «мы сражаемся с международными террористами, чтобы они не пришли к нам» не выглядит в этом случае стройной и функционально законченной, и уж совсем не может быть целью войны.

При планировании любого вооруженного противоборства стратег должен предельно ясно ответить на следующие вопросы: кто, какими силами, во взаимодействии с кем, к какому сроку.

В сирийской кампании для Москвы практически самым болезненным является третий пункт - «во взаимодействии с кем».

Или, другими словами, вопрос союзников. Для начала отметим, что Россию в ее стремлении уничтожить международный терроризм практически никто в мире не поддержал, даже союзное государство Белоруссия. Отмолчались в этом случае и страны Центрально-Азиатского стратегического региона - Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Между тем, граждане этих государств воюют в рядах формирований джихадистов в Сирии.

Страны этого региона так и не отправили в состав возможной коалиционной группировки войск ни одного бойца. Причем речь идет не о пехотинцах, танкистах и артиллеристах, а хотя бы вспомогательных подразделениях и частях. К примеру, страны региона могли отправить в зону конфликта инженерно-саперные роты (для обретения столь необходимого опыта в борьбе с минно-взрывными заграждениями), понтонно-мостовые части для наведения мостов через тот же Евфрат, автотранспортные подразделения для подвоза гуманитарной помощи. Однако по факту они не поддержали действия Москвы.

Что касается Турции и Ирана, то союзниками России их при самом большом геополитическом воображении назвать нельзя (да и нет ни одного документа, в котором бы фиксировались подобные обязательства). Это, скорее, попутчики Кремля, и то только на тех этапах развития военно-политической обстановки, которые отвечают их глубинными национальным интересам. А они зачастую у Анкары и Тегерана с борьбой с международным терроризмом (в российском понимании этого вопроса) не имеют ничего общего.

Большие иллюзии у некоторых российских политиков были связаны с тем, что радикальным образом обстановку вокруг Сирии можно разрешить без участия мировых центров силы - Соединенных Штатов, Европейского союза, Китая.

Однако, к примеру, отношение Европейского союза к наступательной операции Башара Асада при активной поддержке Москвы резко отрицательное и чревато дальнейшим усилением санкционного режима в отношении России. Подобные призывы в европейских столицах озвучиваются последнее время все чаще. Наступления сирийского лидера могут привести к очередному потоку беженцев с Ближнего Востока в страны ЕС со всеми отягчающими для Европы последствиями. Про негативное отношение США к последним событиям в Сирии и говорить не приходится. Китай отмалчивается, ему сейчас не до этого.

Иными словами, положение России в сирийском конфликте можно обозначить и как «геополитическое одиночество». Добиться при подобных условиях каких-либо внятных военно-политических результатов очень трудно.

Что касается иранского влияния на территории Сирии, то оно только постоянно усиливается (к тому же, уже в самом Тегеране звучат голоса решать сирийские проблемы без участия Москвы).

Еще неизвестно, к кому осмелевший за последнее время Башар Асад больше прислушивается - к наставлениям аятолл из Тегерана, или же к просьбам Москвы. И говоря о стремлении к территориальной целостности Сирии, постоянно озвучиваемой в Кремле, как учитывать в этом случае мнение Ирана, который усиленно мостит свой шиитский пояс от западных границ Афганистана до средиземноморского берега Сирии? А если сюда прибавить американское военное присутствие на территории Сирии? С этим как быть? Вежливо попросить, чтобы американцы ушли?

И, наконец, Турция.

Пока действительность такова. Соотношение сил и средств Россия - Турция на отдельно взятом (причем для Москвы очень удаленном) театре военных действий явно не в пользу Москвы. Союзников у России нет: мировые центры силы (ЕС и США) занимают ярко выраженные антироссийские позиции.

В сложившейся обстановке первый же сбитый российскими (сирийскими) средствами ПВО турецкий F-16 может привести к непредсказуемым последствиям (без всякого преувеличения - к войне), несмотря на то что вроде как ни в Москве, ни в Анкаре политическое руководство не настроено на масштабный конфликт. В Вашингтоне и Брюсселе Турцию отправкой воинских контингентов не поддержат, но и мешать в случае конфликта с Москвой не станут.

В подобной ситуации, похоже, нет другого выхода, как Москве и Анкаре пойти на взаимный компромисс, но при этом дать возможность обеим сторонам сохранить военно-политическое лицо. Показательными в этом плане могут стать результаты встречи российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая пройдет 5 марта в Москве.

Вместе с тем российской стороне следует задуматься и о том, как ей представляется долгожданный мир в Сирии. На восстановление Сирии потребуются просто гигантские средства (сотни миллиардов долларов). Под Башара Асада денег никто в ЕС и США не даст ни при каких обстоятельствах. Москва подобными кредитными ресурсами не располагает. Подобный расклад чреват усилением прозападных настроений среди сирийской политической и военной элиты. И, напомним, развороты «все вдруг на 180 градусов» отец Башара - Хафез Асад в прошлом в отношении Москвы неоднократно производил.

Башар Асад не вечен. И вопрос, не пустят ли его последователи все предыдущие военные усилия России (включая две капитально отстроенные базы), направленные на сохранение независимости и территориальной целостности Сирии, в песок Большой Сирийской пустыни, и сегодня, и в обозримом будущем, открыт.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.