Сирийские МиГ-29СМ могут бороться с турецкими F-16, но их очень мало

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Сирийские военно-воздушные силы в настоящее время имеют на вооружении относительно современные самолеты МиГ-29СМ, которые способны бороться с турецкими F-16.

Эти крылатые машины обладают отличной маневренностью, скоростными характеристиками, а также улучшенными оптико-локационными станциями, способными в скрытом режиме обнаруживать противника.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На самолеты подвешиваются современные российские ракеты "воздух-воздух" Р-77, имеющие помехозащищенные активные головки самонаведения.

Сирийские пилоты обладают необходимыми навыками по их успешному применению.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Однако, проблема заключается в том, что таких самолетов очень мало. Если общий парк "двадцать девятых" насчитывает около трех десятков истребителей, в том числе старых версий и учебно-боевых вариантов, то машин модификации СМ даже по самым оптимистичным расчетам меньше половины.

Они просто не в состоянии противостоять турецкой армаде из 260 F-16, которые могут применять новейшие американские ракеты "воздух-воздух" AIM-120.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Имеющиеся у сирийцев МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-25 давно устарели и ограниченно пригодны к участию в интенсивных боевых действиях современного характера.

Учитывая экономическое положение страны, вызванное многолетней войной, Сирия в настоящее время не в состоянии провести эффективную модернизацию своих ВВС. Поэтому защита воздушных рубежей страны возложена на зенитно-ракетные комплексы, которые, в основном, прикрывают столицу страны - Дамаск.

Роман Катков