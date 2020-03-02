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РИА Новости

Шойгу поручил укреплять дисциплину в войсках

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления дисциплины в войсках.

"Добиться отличных показателей непросто, но еще сложнее передовые позиции удержать. Поэтому важно повышать сплоченность воинских коллективов, укреплять дисциплину в войсках", - сказал Шойгу в пятницу, выступая на заседании коллегии министерства обороны.

По его словам, деятельность Вооруженных сил находит широкую поддержку в обществе: министр сослался на данные ВЦИОМ, согласно которым 64% россиян считают, что за пять лет общее состояние войск заметно улучшилось.

"Большинство респондентов отмечают высокую боеспособность Армии России и ее готовность защитить нашу страну. Этот показатель – 87%", - отметил министр.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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