Шойгу поручил укреплять дисциплину в войсках

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления дисциплины в войсках.

"Добиться отличных показателей непросто, но еще сложнее передовые позиции удержать. Поэтому важно повышать сплоченность воинских коллективов, укреплять дисциплину в войсках", - сказал Шойгу в пятницу, выступая на заседании коллегии министерства обороны.

По его словам, деятельность Вооруженных сил находит широкую поддержку в обществе: министр сослался на данные ВЦИОМ, согласно которым 64% россиян считают, что за пять лет общее состояние войск заметно улучшилось.

"Большинство респондентов отмечают высокую боеспособность Армии России и ее готовность защитить нашу страну. Этот показатель – 87%", - отметил министр.