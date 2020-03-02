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РИА Новости

"Нереализуемо". США о системе ПРО для защиты от России

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Источник изображения: © U.S. Army

МОСКВА, 28 февраля/ Радио Sputnik. В США рассказали о невозможности создания системы, которая бы защитила американцев от баллистических ракет России и Китая, передает РИА Новости. Такое мнение высказал командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса.

Так, на вопрос конгрессмена-демократа Сета Муллтона о том, способны ли американские системы ПРО отразить атаку межконтинентальными баллистическими ракетами со стороны России и Китая, Ричардс ответил, что противоракетная оборона США устроена таким образом, чтобы "не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания" противника и способна защитить территорию страны. Затем Муллтон спросил, есть ли связь между способностью США отбить подобную атаку с количеством ракет-перехватчиков в распоряжении стратегических сил.

"Это не только затратно и нереализуемо с технической точки зрения, но и поднимает вопросы стратегической стабильности", – ответил Ричардс.

Он также добавил, что удар системы ПРО США нанесет противнику настолько сильный ущерб, что атака станет бессмысленной.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в МИД РФ обеспокоены наращиванием потенциала НАТО у границ страны.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
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