"Никем не достигнутый уровень". Эксперты о гиперзвуковом оружии РФ

На Северном флоте проходят испытания гиперзвукового оружия, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В эфире радио Sputnik военные эксперты рассказали о преимуществах гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".
На Северном флоте продолжаются испытания новейшего оружия, в том числе гиперзвукового, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр отметил, что успешные результаты испытаний позволят качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России. Об этом Шойгу рассказал на заседании коллегии министерства обороны страны, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на коллегии, в частности, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал агентству, что испытания "Циркона" проходят успешно, этой гиперзвуковой ракетой морского базирования в ближайшие годы будет вооружен один из фрегатов.
В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о преимуществе этой ракеты.
Средств противодействия этой ракете нет, подчеркнул в свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.