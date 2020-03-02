Войти
РИА Новости

"Никем не достигнутый уровень". Эксперты о гиперзвуковом оружии РФ

689
0
0
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник изображения: © Минобороны РФ

На Северном флоте проходят испытания гиперзвукового оружия, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В эфире радио Sputnik военные эксперты рассказали о преимуществах гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".

На Северном флоте продолжаются испытания новейшего оружия, в том числе гиперзвукового, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, что успешные результаты испытаний позволят качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России. Об этом Шойгу рассказал на заседании коллегии министерства обороны страны, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на коллегии, в частности, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал агентству, что испытания "Циркона" проходят успешно, этой гиперзвуковой ракетой морского базирования в ближайшие годы будет вооружен один из фрегатов.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о преимуществе этой ракеты.

"От сверхзвуковых ракет, которых в принципе не видят радары противника, мы перешли к гиперзвуковому полету, который абсолютно не виден в электронном пространстве. Сегодня можно говорить, что ракета "Циркон" выходит на совершенно новый, никем не достигнутый уровень. Мы создаем не просто сверхбыструю ракету, а еще и очень "умную" ракету, которая способна координировать свои действия с другими ракетами в "волчьей стае"", – сказал Дмитрий Литовкин.

Средств противодействия этой ракете нет, подчеркнул в свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Россия завершает испытания и принимает на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые, в том числе, могут базироваться на новых российских фрегатах. Это оружие, против которого в настоящее время ни у одного из военно-морских флотов мира нет защиты. Ракеты гарантированно могут поражать как морские, так и наземные цели. В этом плане мы защищаем и укрепляем свой суверенитет. США отстают от России в области разработки гиперзвукового оружия. Пентагон об этом официально заявляет для того, чтобы получить больше финансирования и приоритета в этих разработках", – отметил Игорь Коротченко.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
02.03.2020
США беззащитны: в России испытывают гиперзвуковое вооружение
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
08.10.2018
Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец гегемонии "Томагавка"
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках