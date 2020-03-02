"Никем не достигнутый уровень". Эксперты о гиперзвуковом оружии РФ

На Северном флоте проходят испытания гиперзвукового оружия, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В эфире радио Sputnik военные эксперты рассказали о преимуществах гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".

На Северном флоте продолжаются испытания новейшего оружия, в том числе гиперзвукового, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, что успешные результаты испытаний позволят качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России. Об этом Шойгу рассказал на заседании коллегии министерства обороны страны, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на коллегии, в частности, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал агентству, что испытания "Циркона" проходят успешно, этой гиперзвуковой ракетой морского базирования в ближайшие годы будет вооружен один из фрегатов.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о преимуществе этой ракеты.

"От сверхзвуковых ракет, которых в принципе не видят радары противника, мы перешли к гиперзвуковому полету, который абсолютно не виден в электронном пространстве. Сегодня можно говорить, что ракета "Циркон" выходит на совершенно новый, никем не достигнутый уровень. Мы создаем не просто сверхбыструю ракету, а еще и очень "умную" ракету, которая способна координировать свои действия с другими ракетами в "волчьей стае"", – сказал Дмитрий Литовкин.

Средств противодействия этой ракете нет, подчеркнул в свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Россия завершает испытания и принимает на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые, в том числе, могут базироваться на новых российских фрегатах. Это оружие, против которого в настоящее время ни у одного из военно-морских флотов мира нет защиты. Ракеты гарантированно могут поражать как морские, так и наземные цели. В этом плане мы защищаем и укрепляем свой суверенитет. США отстают от России в области разработки гиперзвукового оружия. Пентагон об этом официально заявляет для того, чтобы получить больше финансирования и приоритета в этих разработках", – отметил Игорь Коротченко.