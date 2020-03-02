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РИА Новости

Польша объявила о старте крупнейших учений DEFENDER 2020

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Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке.
Источник изображения: © Фото : Spc. Anthony Zane

МОСКВА, 29 февраля/ Радио Sputnik. Польша заявила о начале крупнейших учений DEFENDER 2020 по переброске американских войск в Европу, заявил в Twitter министр национальной безопасности страны Мариуш Блащак.

"Мы начали крупнейшие за много лет учения DEFENDER 2020. В них примет участие около 37 тысяч солдат, в том числе 20 тысяч из США", – написал он.

Блащак отметил, что первые солдаты армии США пересекли польскую границу.

РИА Новости приводит данные Аналитического бюллетеня правительственного центра безопасности Польши, согласно которым DEFENDER 2020 является не учениями НАТО, а американскими учениями дивизионного уровня.

"Их основной целью будет проверка способности американской армии к переброске сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе", – говорится в документе.

Военные учения DEFENDER 2020 будут третьими по величине на европейском континенте со времен холодной войны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что сказал эксперт о целях крупнейших учений США в Европе.

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Страны
Польша
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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