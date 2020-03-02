Войти
ТАСС

Путин утвердил ратификацию соглашения с Сирией о военной фельдъегерской связи

347
0
0
Флаги России и Сирии
Флаги России и Сирии.
Источник изображения: pukmedia.com

Соглашение было подписано в Москве 15 июля 2019 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сирией о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье.

Соглашение было подписано в Москве 15 июля 2019 года. Оно устанавливает нормативную правовую основу для российско-сирийского сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования РФ, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики.

Как поясняла ранее на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности сенатор Ольга Ковитиди, в соответствии с этим соглашением российским фельдъегерям предоставляется "серьезный иммунитет" - при доставке военной корреспонденции они смогут носить табельное оружие, а при пересечении границ их никто не имеет право досматривать. По словам Ковитиди, у фельдъегерей фактически появляется "дипломатическая неприкосновенность". Она добавила, что принятие данного закона необходимо в целях защиты секретной служебной информации. Фельдъегерям также предоставляется право пользоваться воздушными судами гражданской авиации, железнодорожным, автомобильным, а также морским и речным транспортом.

До подписания этого закона из-за отсутствия правового статуса фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, имелись объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля при пересечении государственных границ России и Сирии. Это создавало предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
20.09.2018
"Цепь трагических случайных обстоятельств"
02.03.2018
Таких военных, как Филипов, у других стран не будет никогда, заявил Путин
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
17.10.2016
Последний ход Путина: учения десантников в Эль-Аламейне (La Stampa, Италия)
28.03.2016
Ребусы отечественной маринистики
23.03.2016
Сирийский полуфинал за нами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 21:07
  • 25
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках